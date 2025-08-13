OFFICIEEL: Koni De Winter zet zijn krabbel onder een héél lucratief contract bij AC Milan

OFFICIEEL: Koni De Winter zet zijn krabbel onder een héél lucratief contract bij AC Milan
Foto: © photonews

Koni De Winter gaat voor AC Milan voetballen. Dat laat de Italiaanse grootmacht weten via de clubkanalen.

Koni De Winter heeft vandaag zijn krabbel gezet onder een contract bij AC Milan. De drievoudig Rode Duivel is voor de komende vijf seizoenen een speler van I Rossoneri.

AC Milan en Genoa CFC zijn een transfersom van achttien miljoen euro overeengekomen voor de verhuis van Koni De Winter. Via een bonussensysteem kan de totale som oplopen tot twintig miljoen euro.

De Winter zal alvast niet armer worden van zijn verhuis naar Milan. La Gazzetta dello Sport weet dat de 23-jarige verdediger jaarlijks net geen twee miljoen euro zal verdienen. 

Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van zijn contract bij Genoa. Ter vergelijking: bij Il Grifone verdiende onze landgenoot bij benadering een half miljoen euro per seizoen.

Via Zulte Waregem naar Italië

De Winter verhuisde in 2018 van Zulte Waregem naar de jeugdopleiding van Juventus FC. Via FC Empoli en Genoa komt hij opnieuw bij een Italiaanse topclub terecht.

AC Milan
Genoa
Koni De Winter

