Vader Thierry Courtois wil perceptie rond zijn zoon weerleggen: "Thibaut heeft geen opgeblazen ego"

Thierry Courtois, vader van Rode Duivel Thibaut, begrijpt niet altijd de beeldvorming rond zijn zoon. Volgens hem klopt het niet dat de doelman van Real Madrid een groot ego zou hebben.

“Men denkt soms dat Thibaut enkel met zichzelf bezig is, maar dat is helemaal verkeerd”, zegt Courtois senior in La Dernière Heure. “Hij is toegankelijk, respecteert iedereen en ziet zichzelf niet als iemand die boven de rest staat. Wij hebben hem altijd zo opgevoed.”

Volgens Thierry Courtois draait het bij zijn zoon om eerlijkheid. “Als je hem respecteert, zal hij je altijd terug respecteren. Maar hij zal nooit doen alsof of dingen zeggen om populair te zijn. Thibaut zegt wat hij denkt en blijft daarin consequent.”

Ook op het vlak van imago wil de doelman liever zichzelf blijven dan zich in een beter daglicht te zetten. “Hij maakt geen reclame van wat hij naast het veld doet, terwijl hij nochtans veel helpt. Zijn image building zou beter kunnen, maar dat is niet zijn ding. Hij kiest voor efficiëntie boven populariteit.”

Kiest de authentieke weg

Dat betekent wel dat Courtois soms hard uit de hoek komt. “Na een nederlaag is hij al eens scherp geweest, maar hij neemt daar ook altijd de verantwoordelijkheid voor. Hij draait er niet omheen en dat siert hem.”

Thierry Courtois besluit dat de perceptie rond zijn zoon bijgesteld mag worden. “Thibaut heeft geen opgeblazen ego. Hij wil gewoon zichzelf zijn, rechtuit en eerlijk. En dat is misschien niet altijd de gemakkelijkste weg, maar wel de meest authentieke.”