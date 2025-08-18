Napoli bevestigt verschrikkelijk nieuws over Romelu Lukaku: ook bondscoach Garcia vloekt

Napoli kwam maandag met meer nieuws over Romelu Lukaku. De Belgische spits heeft een zware scheur in de linker dijspier en moet onder het mes.

Romelu Lukaku blesseerde zich aan het dijbeen tijdens het laatste oefenduel van Napoli, tegen Olympiakos. Meteen werd een ernstige blessure gevreesd. De spits had moeite met stappen en moest vervangen worden.

Napoli moest opteren voor verdere onderzoeken om de ernst van de situatie te bepalen. Die onderzoeken brachten meer duidelijkheid, al is er van goed nieuws geen sprake.

Romelu Lukaku moet onder het mes

De Italiaanse topclub bevestigde maandag: Lukaku zal onder het mes moeten. De Belgische aanvaller heeft een zware scheur in de linker dijspier. Hij is intussen aan zijn revalidatie begonnen.

Een serieuze domper voor Lukaku, die toch een twee tot drie maanden aan de kant zou moeten staan met deze kwetsuur. Zo zullen we in officiële wedstrijden nog niet meteen een samenwerking met Kevin De Bruyne zien.

Nog pijnlijker voor Lukaku: de Rode Duivels spelen op 7 september tegen Kazachstan in het Lotto Park. Daar zal de voormalige Anderlecht-speler dus niet bij kunnen zijn als speler.