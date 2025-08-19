Vincent Kompany krijgt onverwachte kritiek: "Volkomen onbegrijpelijk"

Na de Supercupzege van Bayern München uitte Kane zorgen over de smalle kern. Lothar Matthäus begrijpt dat niet en prijst de versterkingen, maar hij haalt wél hard uit naar Kompany's aanpak van de jeugd.

Bayern München zag deze zomer heel wat spelers vertrekken, al kwamen er toch een paar nieuwe bij. Na de zege in de Supercup (Bayern won met 1-2 van Stuttgart) sprak Harry Kane zijn ongerustheid uit over de kleine spelerskern.

Lothar Matthäus kan zich daar niet in vinden. "Ik snap de opmerkingen van Kane niet", zegt hij in zijn column bij Sky Germany volgens HLN. "Diaz en Tah zijn absolute versterkingen."



Lees ook... Frank Boeckx doet opvallende onthulling over Vincent Kompany: "Dat is irritant"

"En met Bischof hebben ze een toptalent. Bovendien zullen Musiala, Davies en Ito terugkeren wanneer het echt om de knikkers draait", aldus Matthäus, die zich nadien tot Kompany richt. Hij vindt dat de Belgische coach niet goed omgaat met alle jeugd in zijn ploeg.

"Karl (17), Wanner (19), Kusi-Asare (18) en Mike (16) lieten in de oefenwedstrijden zien dat ze van een hoog niveau zijn. Daarom is het voor mij volkomen onbegrijpelijk dat Kompany in de 80ste minuut tegen Stuttgart kiest voor Raphael Guerreiro om Serge Gnabry te vervangen. Guerreiro is een goeie speler, maar ik weet zeker dat het bestuur van Bayern liever een jong talent had zien invallen."

Jonge spelers hebben vertrouwen nodig, maar met dit soort keuzes neemt Kompany dat van hen af. Neen, in de plaats koos hij voor Guerreiro, die dan niet eens op de positie van Gnabry thuishoort. Kompany had Karl moeten inbrengen, en zou daarmee een signaal hebben verstuurd naar alle jonge spelers. Dat Bayern vertrouwen in hen heeft. Het was een gemiste kans van de trainer. Velen zouden het anders hebben aangepakt", besluit Matthäus.