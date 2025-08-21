Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Head of Football Dimitri De Condé heeft gereageerd op de aanhoudende geruchten rond een mogelijke transfer van Zakaria El Ouahdi. Hoewel de speler zelf aangeeft voor 99,9 procent zeker te blijven, blijft Genk alert in de slotfase van de transferperiode.

De Condé benadrukt dat er op dit moment geen concrete aanbiedingen zijn voor El Ouahdi, maar sluit niets uit. “Zaka verliezen in de laatste week van de mercato zou gewoon zeer vervelend zijn,” stelt hij in Het Laatste Nieuws.

99,9 procent zeker van te blijven

De Limburgers kunnen alleen maar hopen dat dit ook zo blijft de komende weken. “We hopen dat het rustig blijft rond hem, hij met ons Europa ingaat en vooral dat hij zich blijft committeren om de volgende maanden voor Genk te spelen.”

Lees ook... Dat zal het toch wat makkelijker maken: Genk hoeft dit al niet te vrezen tegen Lech Poznan

De rechtsachter, die vorig seizoen uitgroeide tot een vaste waarde in het elftal van Genk, blijft voorlopig aan boord. Toch erkent De Condé dat de situatie snel kan veranderen. “Er is niet echt iets concreets, maar dat kan altijd veranderen. In dat geval hoop ik dat hij toch voor Genk kiest.”

El Ouahdi zelf gaf aan dat hij zich goed voelt bij Genk en niet van plan is te vertrekken. Zijn uitspraken klinken geruststellend, maar De Condé blijft realistisch. “We rekenen ons nog niet rijk. De transfermarkt is grillig, zeker in de laatste dagen.”

Europees avontuur

Genk heeft zich intussen voorbereid op verschillende scenario’s. Indien El Ouahdi alsnog vertrekt, beschikt de club over alternatieven binnen de kern. De clubleiding hoopt echter op continuïteit.

Volgens De Condé zijn er duidelijke afspraken gemaakt en weten beide partijen wat ze aan elkaar hebben. Zeker met het oog op een mooi Europees verhaal heeft Genk El Ouahdi absoluut nodig.

Met wat tijd tot het sluiten van de transfermarkt blijft Genk alert. De situatie rond El Ouahdi wordt nauwgezet opgevolgd, maar de hoop blijft dat hij zijn engagement bij de club verlengt en mee het Europese avontuur aangaat.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Lech Poznan - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Lech Poznan
Zakaria El Ouahdi
Dimitri De Condé

Meer nieuws

Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

12:40
Dat zal het toch wat makkelijker maken: Genk hoeft dit al niet te vrezen tegen Lech Poznan

Dat zal het toch wat makkelijker maken: Genk hoeft dit al niet te vrezen tegen Lech Poznan

06:30
📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

12:20
Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

12:10
📷 'Nu of nooit? D-day voor transfer van Bilal El Khannouss'

📷 'Nu of nooit? D-day voor transfer van Bilal El Khannouss'

09:00
Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

12:00
1
KRC Genk kan gemiste seizoensstart goedmaken in Europa: "Wij beseffen wat er op het spel staat"

KRC Genk kan gemiste seizoensstart goedmaken in Europa: "Wij beseffen wat er op het spel staat"

22:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Courtois - Janssen - Eze

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Courtois - Janssen - Eze

10:00
Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

11:50
2
Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge Analyse

Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge

11:40
4
Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

20:20
1
KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

11:10
Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

11:00
Charleroi gaat nieuwe verdediger wegplukken bij ambitieuze promovendus

Charleroi gaat nieuwe verdediger wegplukken bij ambitieuze promovendus

10:50
Mishel Gerzig, mevrouw Thibaut Courtois, helemaal klaar voor nieuwe carrière De derde helft

Mishel Gerzig, mevrouw Thibaut Courtois, helemaal klaar voor nieuwe carrière

10:30
'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

10:00
4
Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan

Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan

09:50
2
LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

09:15
'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

09:30
📷 'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'

📷 'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'

08:40
Andries Ulderink doet het hele verhaal over zijn komst en vertrek bij Antwerp

Andries Ulderink doet het hele verhaal over zijn komst en vertrek bij Antwerp

08:20
'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer'

'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer'

08:00
17
"Als we iets willen betekenen": Toon Janssen spreekt klare taal over volgende tegenstander van Lokeren

"Als we iets willen betekenen": Toon Janssen spreekt klare taal over volgende tegenstander van Lokeren

07:40
Olivier Deschacht zet het ideale elftal van Anderlecht op papier voor match tegen AEK Athene

Olivier Deschacht zet het ideale elftal van Anderlecht op papier voor match tegen AEK Athene

07:20
13
Slecht nieuws voor Trossard? Arsenal zou zijn plannen kunnen verstoren

Slecht nieuws voor Trossard? Arsenal zou zijn plannen kunnen verstoren

07:00
2
Cercle Brugge verwacht offensieve versterking: Franse spits in aantocht

Cercle Brugge verwacht offensieve versterking: Franse spits in aantocht

23:00
2
'JPL-club ziet aanvoerder vertrekken: opvallend avontuur met Thomas Müller lonkt'

'JPL-club ziet aanvoerder vertrekken: opvallend avontuur met Thomas Müller lonkt'

22:30
1
Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

13:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

21:00
Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

21:40
2
KRC Genk stuitte tot twee keer toe op 'njet' van andere JPL-club, ook Lommel passeert aan de kassa

KRC Genk stuitte tot twee keer toe op 'njet' van andere JPL-club, ook Lommel passeert aan de kassa

18:00
3
AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

21:20
3
'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië

'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië

21:00
4
Standard en STVV zijn het oneens: transfer van middenvelder wordt heel moeilijk

Standard en STVV zijn het oneens: transfer van middenvelder wordt heel moeilijk

20:40
Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden"

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden"

20:00
6
OFFICIEEL: Charleroi bevestigt komst van ervaren international

OFFICIEEL: Charleroi bevestigt komst van ervaren international

19:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Play-offs (H)
FC Midtjylland FC Midtjylland 18:30 KuPS KuPS
Malmö FF Malmö FF 19:00 Sigma Olomouc Sigma Olomouc
Brann Brann 19:00 AEK Larnaca AEK Larnaca
Shkendija 79 Shkendija 79 20:00 Ludogorets Ludogorets
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 20:00 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Panathinaikos Panathinaikos 20:00 Samsunspor Samsunspor
Zrinjski Zrinjski 20:00 Utrecht Utrecht
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 20:15 Young Boys Bern Young Boys Bern
Lech Poznan Lech Poznan 20:30 KRC Genk KRC Genk
Aberdeen Aberdeen 20:45 FCSB FCSB
Rijeka Rijeka 20:45 PAOK PAOK
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 21:00 Braga Braga

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem 1872 1872 over Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!" Stefaan_82 Stefaan_82 over Olivier Deschacht zet het ideale elftal van Anderlecht op papier voor match tegen AEK Athene TRIKKE TRIKKE over Anderlecht - AEK Athene: - Stefaan_82 Stefaan_82 over Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge Green kill Green kill over Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan CringeMedia CringeMedia over Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken" Stefaan_82 Stefaan_82 over Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers Dave79 Dave79 over AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved