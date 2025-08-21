Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

Head of Football Dimitri De Condé heeft gereageerd op de aanhoudende geruchten rond een mogelijke transfer van Zakaria El Ouahdi. Hoewel de speler zelf aangeeft voor 99,9 procent zeker te blijven, blijft Genk alert in de slotfase van de transferperiode.

De Condé benadrukt dat er op dit moment geen concrete aanbiedingen zijn voor El Ouahdi, maar sluit niets uit. “Zaka verliezen in de laatste week van de mercato zou gewoon zeer vervelend zijn,” stelt hij in Het Laatste Nieuws.

99,9 procent zeker van te blijven

De Limburgers kunnen alleen maar hopen dat dit ook zo blijft de komende weken. “We hopen dat het rustig blijft rond hem, hij met ons Europa ingaat en vooral dat hij zich blijft committeren om de volgende maanden voor Genk te spelen.”



De rechtsachter, die vorig seizoen uitgroeide tot een vaste waarde in het elftal van Genk, blijft voorlopig aan boord. Toch erkent De Condé dat de situatie snel kan veranderen. “Er is niet echt iets concreets, maar dat kan altijd veranderen. In dat geval hoop ik dat hij toch voor Genk kiest.”

El Ouahdi zelf gaf aan dat hij zich goed voelt bij Genk en niet van plan is te vertrekken. Zijn uitspraken klinken geruststellend, maar De Condé blijft realistisch. “We rekenen ons nog niet rijk. De transfermarkt is grillig, zeker in de laatste dagen.”

Europees avontuur

Genk heeft zich intussen voorbereid op verschillende scenario’s. Indien El Ouahdi alsnog vertrekt, beschikt de club over alternatieven binnen de kern. De clubleiding hoopt echter op continuïteit.

Volgens De Condé zijn er duidelijke afspraken gemaakt en weten beide partijen wat ze aan elkaar hebben. Zeker met het oog op een mooi Europees verhaal heeft Genk El Ouahdi absoluut nodig.

Met wat tijd tot het sluiten van de transfermarkt blijft Genk alert. De situatie rond El Ouahdi wordt nauwgezet opgevolgd, maar de hoop blijft dat hij zijn engagement bij de club verlengt en mee het Europese avontuur aangaat.