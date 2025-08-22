'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden'

'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden'

RSC Anderlecht heeft volgens Africafoot belangstelling voor Cheick Oumar Konaté, rechtsachter bij Clermont Foot. De Malinese international zou voor het einde van de zomermercato een transfer kunnen maken.

Volgens Africafoot heeft Anderlecht contact opgenomen met Clermont Foot over een mogelijke overgang van Cheick Oumar Konaté.

De 21-jarige verdediger, die sinds 2023 actief is bij de Franse club, ligt daar nog onder contract tot juni 2026. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op 2 miljoen euro.

De sportief directeur van Anderlecht zou het profiel van Konaté bijzonder waarderen. De club bereidt een bod van 4 miljoen euro voor om de speler aan te trekken, zo klinkt het. Konaté geldt als een fysiek sterke verdediger met aanvallende impulsen, en zou volgens het Africafoot een meerwaarde kunnen betekenen voor de Brusselse club.

Defensieve stabiliteit

Konaté heeft tot dusver twee caps verzameld bij het nationale team van Mali. Hij genoot zijn opleiding aan de Jean-Marc Guillou-academie, een gerenommeerde opleidingsinstelling in West-Afrika. Zijn speelstijl kenmerkt zich door defensieve degelijkheid en snelle opbouw via de flank.

De onderhandelingen tussen beide clubs zouden in een vergevorderd stadium zijn, al is er nog geen officiële bevestiging van een akkoord.

