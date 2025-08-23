Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel
Pieter Gerkens heeft alles uit de doeken gedoen over de omstandigheden van zijn vertrek bij KAA Gent. Hij spreekt over zijn persoonlijke ervaring binnen het nieuwe Gentse project.

Pieter Gerkens benadrukt dat zijn vertrek naar Cercle Brugge niets te maken had met de komst van Ivan Leko, die inmiddels hoofdtrainer is bij zijn vorige club. “Mijn vertrek lag al vast voor zijn komst. Het was een beslissing van bovenaf, niet van de coach,” verklaart hij in Het Belang van Limburg.

Doorbraak

Leko was eerder verantwoordelijk voor de doorbraak van Gerkens bij STVV en werkte ook met hem samen bij Antwerp, maar speelde geen rol in het Gentse dossier. De middenvelder geeft aan dat de beslissing over zijn toekomst al genomen was voordat er sprake was van een nieuwe technische staf.

Daarmee wijst hij op een structurele ingreep binnen de clubleiding, los van sportieve overwegingen. De timing van zijn vertrek valt samen met de overname van KAA Gent door ondernemer Sam Baro.

Typisch voor voetbalwereldje

Volgens Gerkens was zijn eerste seizoen bij Gent nog naar behoren. De situatie veranderde echter snel na de overname. “Na de overname werd het me vrij snel duidelijk dat ik niet meer in de plannen paste,” aldus Gerkens.

Hij erkent echter wel dat dergelijke ontwikkelingen deel uitmaken van het professionele voetbalmilieu. “Leuk is dat niet, maar dat is nu eenmaal hoe het wereldje werkt.” Gerkens toont begrip voor de gang van zaken, mede door eerdere ervaringen. “Ik heb het in het verleden vaak genoeg gezien bij ploegmaats om dat te kunnen plaatsen,” voegt hij er nog aan toe.

