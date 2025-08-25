KSC Lokeren mist start compleet in Challenger Pro League: grijpt bestuur in?

KSC Lokeren is het nieuwe seizoen gestart met drie opeenvolgende nederlagen en blijft achter met 0 op 9. Ondanks dominant spel en kansen, slaagt de ploeg er niet in om te scoren. De club reageert strijdvaardig en benadrukt het vertrouwen in de spelersgroep.

Sporting Lokeren verloor afgelopen weekend ook van FC Luik, na eerdere nederlagen tegen Dessel en Olympic Charleroi. In alle drie de wedstrijden domineerde Lokeren het spel, maar kon het overwicht niet omzetten in doelpunten.

Dominant voetbal

Tegen FC Luik was het balbezit overweldigend, maar de efficiëntie ontbrak. De tegenstander scoorde tweemaal, terwijl Lokeren opnieuw met lege handen achterbleef.

Blessures en beperkte opties

De ploeg kampt met een reeks blessures die de samenstelling van het elftal bemoeilijken. Coach Stijn Vreven moest noodgedwongen schuiven met posities en jonge spelers inzetten. “We zijn gehandicapt,” vertelde Vreven na afloop aan Het Nieuwsblad.

“We domineren, maar scoren niet. Dat is frustrerend.” De technische staf benadrukt dat de huidige situatie niet representatief is voor het potentieel van de ploeg.

Mentale weerbaarheid

Ondanks de teleurstellende resultaten blijft de sfeer binnen de club positief. “We laten de kopjes niet hangen,” aldus Vreven. De spelersgroep toont veerkracht en blijft geloven in een ommekeer. De trainingen worden met intensiteit afgewerkt en de focus ligt op het verbeteren van de afwerking en het benutten van kansen.

Het bestuur van KSC Lokeren spreekt het vertrouwen uit in de technische staf en de spelers. Er wordt niet overwogen om ingrijpende wijzigingen door te voeren. De club wijst op het lange seizoen en de noodzaak om stabiliteit te bewaren.