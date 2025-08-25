Thibaut Courtois krijgt nieuwe rol in doel, maar houdt ook tegen Dendoncker de netten schoon

Thibaut Courtois krijgt nieuwe rol in doel, maar houdt ook tegen Dendoncker de netten schoon

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thibaut Courtois heeft al/nog maar drie grootse reddingen moeten uitvoeren in de eerste twee wedstrijden van Real Madrid in La Liga. Hij behaalde zijn tweede opeenvolgende clean sheet tegen Real Oviedo.

De ontmoeting tussen Real Oviedo en Real Madrid vond afgelopen zondag plaats in La Liga. Een Belgisch duel tussen Leander Dendoncker, die zijn eerste wedstrijd in zijn nieuwe kleuren speelde, en de onvermijdelijke Thibaut Courtois stond op het programma.

Nieuwe clean sheet voor nationale doelman

In de eerste helft was een van de opvallende momenten dat Leander Dendoncker een lob van 20-25 meter op doel schoot, maar Courtois ving de bal gemakkelijk. De Merengues openden de score in de eerste helft dankzij Kylian Mbappé, op aangeven van Arda Güler, voordat de Fransman in de 83e minuut een tweede doelpunt maakte, dit keer op aangeven van Vinicius.

Aan het einde van de wedstrijd maakte Thibaut Courtois een geweldige redding om zijn netten schoon te houden, terwijl Vinicius in blessuretijd de 0-3 scoorde. Het was de tweede Liga-wedstrijd en de tweede clean sheet voor Courtois, die dit keer drie schoten op doel moest pareren, in tegenstelling tot nul in de eerste wedstrijd tegen Osasuna.

Een aanpassing voor Thibaut Courtois

De verdediging van Real Madrid lijkt ondoordringbaar, maar dit is vooral te danken aan het offensieve speelplan dat door Xabi Alonso is uitgestippeld, zoals Courtois na de wedstrijd aan de Spaanse pers uitlegde.

"De coach vraagt ons om vanaf het begin heel hoog druk te zetten. Door dat te doen, dwingen ze de tegenstander tot lange ballen, die een verdediger of ikzelf kunnen onderscheppen om snel opnieuw aan te vallen. Het is heel moeilijk voor de tegenpartij om onder die druk uit te komen, en voor ons werkt het heel goed."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Real Madrid
Real Oviedo
Thibaut Courtois

Meer nieuws

'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil

'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil

11:45
"We zullen hem voor 60 miljoen verkopen": net weg bij Standard, maar meteen indrukwekkend in buitenland

"We zullen hem voor 60 miljoen verkopen": net weg bij Standard, maar meteen indrukwekkend in buitenland

11:00
Frustratie bij Jong Genk voor afgekeurd doelpunt: "Waarom gaf de scheidsrechter dat niet aan?"

Frustratie bij Jong Genk voor afgekeurd doelpunt: "Waarom gaf de scheidsrechter dat niet aan?"

10:45
Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet

Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet

10:30
1
Komt er een afscheid? Thierry Ambrose heeft boodschap voor de supporters van KV Kortrijk

Komt er een afscheid? Thierry Ambrose heeft boodschap voor de supporters van KV Kortrijk

10:15
'Club Brugge schakelt door en wil nog defensieve versterking in huis halen'

'Club Brugge schakelt door en wil nog defensieve versterking in huis halen'

10:00
Afwezig tijdens oefenwedstrijd tussen Gent en Charleroi: 'Persoonlijke overeenkomst bereikt'

Afwezig tijdens oefenwedstrijd tussen Gent en Charleroi: 'Persoonlijke overeenkomst bereikt'

09:40
Fandag maakt het eens te meer duidelijk bij Anderlecht welk werk Olivier Renard nog heeft

Fandag maakt het eens te meer duidelijk bij Anderlecht welk werk Olivier Renard nog heeft

09:20
Gumienny velt zijn oordeel over rode kaart van Tobias Hedl in Zulte Waregem - STVV

Gumienny velt zijn oordeel over rode kaart van Tobias Hedl in Zulte Waregem - STVV

09:10
Staat het dossier Malick Fofana on hold... vanwege zijn vader?

Staat het dossier Malick Fofana on hold... vanwege zijn vader?

09:00
'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

08:41
Na vijf maanden blessureleed is er heel goed nieuws voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht

Na vijf maanden blessureleed is er heel goed nieuws voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht

08:21
De resultaten van de 5e ronde van de Croky Cup en de wedstrijden van de 6e ronde op een rijtje

De resultaten van de 5e ronde van de Croky Cup en de wedstrijden van de 6e ronde op een rijtje

08:10
📷 'Dender onderhandelt volop met Franse club voor opvolger van Scheidler'

📷 'Dender onderhandelt volop met Franse club voor opvolger van Scheidler'

08:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08

07:00
📷 'Charleroi aan de onderhandelingstafel voor vertrek van Youssouf Sylla'

📷 'Charleroi aan de onderhandelingstafel voor vertrek van Youssouf Sylla'

07:30
📷 'KAA Gent ziet bod op verdediger geweigerd worden: ook Benfica wil hem binnenhalen'

📷 'KAA Gent ziet bod op verdediger geweigerd worden: ook Benfica wil hem binnenhalen'

07:00
1
📷 'Sterkhouder van Standard krijgt binnenkort voorstel voor contractverlenging'

📷 'Sterkhouder van Standard krijgt binnenkort voorstel voor contractverlenging'

06:30
Het laatste puzzelstuk dat OH Leuven nodig had? "Hij brengt de kwaliteiten die we misten" Reactie

Het laatste puzzelstuk dat OH Leuven nodig had? "Hij brengt de kwaliteiten die we misten"

06:00
🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet?

🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet?

23:30
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Tzolis - Onyedika - Gambor - Ramazani - Romero - Mara - Okereke

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Tzolis - Onyedika - Gambor - Ramazani - Romero - Mara - Okereke

22:30
Marc Degryse legt uit waarom Dries Mertens het zo moeilijk heeft om te zeggen dat hij stopt

Marc Degryse legt uit waarom Dries Mertens het zo moeilijk heeft om te zeggen dat hij stopt

23:00
1
César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist" Interview

César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist"

05:00
Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste" Reactie

Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste"

22:15
4
'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen'

'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen'

22:30
6
Ewoud Pletinckx met eerste zege en eerste nul voelt opluchting: "Ik voelde de druk al" Reactie

Ewoud Pletinckx met eerste zege en eerste nul voelt opluchting: "Ik voelde de druk al"

21:42
Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak?

Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak?

22:00
4
'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen'

'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen'

21:40
5
Verdediger Pletinckx bezorgt OH Leuven de eerste zege van het seizoen, Dender neemt rode lantaarn over

Verdediger Pletinckx bezorgt OH Leuven de eerste zege van het seizoen, Dender neemt rode lantaarn over

21:08
📷 'Bizar nieuws over overbodige speler bij KAA Gent: nieuwe club haakt af'

📷 'Bizar nieuws over overbodige speler bij KAA Gent: nieuwe club haakt af'

21:20
1
📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia'

📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia'

21:00
La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

20:30
📷 'Braziliaanse topclub meldt zich op Jan Breydel voor transfer Clubspeler'

📷 'Braziliaanse topclub meldt zich op Jan Breydel voor transfer Clubspeler'

20:30
1
'Speler met verleden bij Standard verlaat Jong Genk voor Italiaans avontuur'

'Speler met verleden bij Standard verlaat Jong Genk voor Italiaans avontuur'

20:15
🎥 "Stoort mij enorm": Wils prijst Antwerp-supporters, Vanderbiest baalt als een stekker na 2000-voudige waarschuwing Reactie

🎥 "Stoort mij enorm": Wils prijst Antwerp-supporters, Vanderbiest baalt als een stekker na 2000-voudige waarschuwing

19:40
Michiel Jonckheere heeft zelfde bijgeloof als Nicky Hayen: "Ben daar gevoelig voor"

Michiel Jonckheere heeft zelfde bijgeloof als Nicky Hayen: "Ben daar gevoelig voor"

20:00

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 2
Real Betis Real Betis 1-0 Alaves Alaves
Real Mallorca Real Mallorca 1-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 Elche CF Elche CF
Levante Levante 2-3 Barcelona Barcelona
Osasuna Osasuna 1-0 Valencia CF Valencia CF
Real Sociedad Real Sociedad 2-2 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Villarreal Villarreal 5-0 Girona FC Girona FC
Real Oviedo Real Oviedo 0-3 Real Madrid Real Madrid
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 19:30 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Sevilla Sevilla 21:30 Getafe Getafe

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen? King of Highbury King of Highbury over Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is... EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak? cartman_96 cartman_96 over Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste" cartman_96 cartman_96 over 'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen' cartman_96 cartman_96 over 📷 'Bizar nieuws over overbodige speler bij KAA Gent: nieuwe club haakt af' roodwit1880 roodwit1880 over Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet jawaddedadde jawaddedadde over 'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen' JaKu JaKu over Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar" franchi franchi over AC Milan wil Boniface plots niet meer: dit is wat er gebeurde Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved