Thibaut Courtois krijgt nieuwe rol in doel, maar houdt ook tegen Dendoncker de netten schoon

Thibaut Courtois heeft al/nog maar drie grootse reddingen moeten uitvoeren in de eerste twee wedstrijden van Real Madrid in La Liga. Hij behaalde zijn tweede opeenvolgende clean sheet tegen Real Oviedo.

De ontmoeting tussen Real Oviedo en Real Madrid vond afgelopen zondag plaats in La Liga. Een Belgisch duel tussen Leander Dendoncker, die zijn eerste wedstrijd in zijn nieuwe kleuren speelde, en de onvermijdelijke Thibaut Courtois stond op het programma.

Nieuwe clean sheet voor nationale doelman

In de eerste helft was een van de opvallende momenten dat Leander Dendoncker een lob van 20-25 meter op doel schoot, maar Courtois ving de bal gemakkelijk. De Merengues openden de score in de eerste helft dankzij Kylian Mbappé, op aangeven van Arda Güler, voordat de Fransman in de 83e minuut een tweede doelpunt maakte, dit keer op aangeven van Vinicius.

Aan het einde van de wedstrijd maakte Thibaut Courtois een geweldige redding om zijn netten schoon te houden, terwijl Vinicius in blessuretijd de 0-3 scoorde. Het was de tweede Liga-wedstrijd en de tweede clean sheet voor Courtois, die dit keer drie schoten op doel moest pareren, in tegenstelling tot nul in de eerste wedstrijd tegen Osasuna.

Een aanpassing voor Thibaut Courtois

De verdediging van Real Madrid lijkt ondoordringbaar, maar dit is vooral te danken aan het offensieve speelplan dat door Xabi Alonso is uitgestippeld, zoals Courtois na de wedstrijd aan de Spaanse pers uitlegde.

"De coach vraagt ons om vanaf het begin heel hoog druk te zetten. Door dat te doen, dwingen ze de tegenstander tot lange ballen, die een verdediger of ikzelf kunnen onderscheppen om snel opnieuw aan te vallen. Het is heel moeilijk voor de tegenpartij om onder die druk uit te komen, en voor ons werkt het heel goed."