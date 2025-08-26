"Hij was mijn idool": Kevin De Bruyne vertelt over zijn jeugd en de keer dat hij "verliefd werd op voetbal"

"Hij was mijn idool": Kevin De Bruyne vertelt over zijn jeugd en de keer dat hij "verliefd werd op voetbal"
Kevin De Bruyne heeft in een interview met Corriere della Sera teruggeblikt op zijn eerste herinnering aan voetbal en zijn jeugd.

De eerste herinnering van Kevin De Bruyne aan het volgen van voetbal toen hij klein was, gaat terug naar 1998: "Het Wereldkampioenschap 1998: Engeland-Argentinië en het doelpunt van Owen. Hij was mijn idool. Ik was ongeveer 7 jaar oud en dat is het moment waarop ik verliefd werd op voetbal."

Niet verrassend legde KDB uit dat hij eerder terughoudend was in zijn jeugd: "Dat ben ik nog steeds. Als ik me op mijn gemak voel, kan ik ook grappig zijn. Ik voel me goed bij mijn vrienden en familie, in mijn eigen ruimte. Ik heb rust om me heen nodig: tijd doorbrengen met mijn familie, mijn twee zonen zien voetballen."

"Ik moet nog steeds wennen aan Napels. In mijn privéleven zoek ik sereniteit om de drukte van het voetbal aan te kunnen", vervolgde hij.

De Rode Duivel sprak ook over zijn familie en wat zijn ouders deden: "Mijn moeder was huisvrouw, mijn vader werkte in een fabriek, niets bijzonders. Ik verliet het huis toen ik 14 was om naar de andere kant van België te gaan en bij een pleeggezin te wonen, gewoon om te kunnen voetballen."

"Het was een moeilijke beslissing voor hen. Nu, als vader, begrijp ik het. Als mijn zoon over een paar jaar zou vragen om te vertrekken, zou dat niet makkelijk zijn. Vandaag de dag werkt mijn vader met me samen, hij helpt me bij mijn investeringen", besluit De Bruyne.

