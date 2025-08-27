Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

Thomas Meunier leek op weg naar de exit bij Lille, maar na 90 minuten tegen Monaco is duidelijk: hij blijft. Sunderland toonde interesse, maar de club wil hem houden.

Thomas Meunier werd onlangs aan een vertrek bij LOSC gelinkt. De Belgische flankverdediger zat bij de eerste competitiewedstrijd van het seizoen niet eens op de bank.

Dit wakkerde de geruchten alleen maar meer aan. Uiteindelijk stond hij afgelopen weekend gewoon weer op het veld. Lille speelde zondag tegen AS Monaco.

De club won met 1-0, terwijl Meunier 90 minuten lang op het veld stond. Hij lijkt dus wel gewoon nog een toekomst te hebben bij zijn club.

Nadat hij gelinkt werd aan een vertrek, meldde Sunderland zich voor de flankverdediger. Uiteindelijk is een transfer nu helemaal van de baan, dat schrijft Sacha Tavolieri.

Hij meldt dat het bestuur van de club heel duidelijk heeft besloten Meunier te willen houden. Het contract van de 33-jarige Belg loopt er nog tot juni 2026.