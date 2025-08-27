Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk)

Wat als Bilal El Khannouss uiteindelijk toch bij Leicester blijft dit seizoen ondanks de degradatie? Hij zal in ieder geval niet naar Crystal Palace gaan, aangezien de transfer niet doorgaat.

Bilal El Khannouss leek op weg te zijn naar Crystal Palace. Er was zelfs een persoonlijke overeenkomst tussen de speler en de Engelse club gevonden, aldus journalist Santi Aouna van Foot Mercato.

Maar uiteindelijk zal hij toch niet naar de Premier League-club gaan. De overeenkomst tussen Leicester en de Eagles zou zijn afgeketst, zegt Sky Sports-journalist Rob Dorsett.

De Foxes zouden niet langer hoeven te verkopen om te voldoen aan de regels van het FFP (Financial Fair Play). De club heeft al James Justin aan Leeds en Kasey McAteer aan Ipswich verkocht.

Ondanks de wens van de speler om bij de Londense club te tekenen, zal Crystal Palace geen cadeaus geven. Er wordt 35 miljoen euro gevraagd om hem te laten gaan, een bedrag dat ze in Londen niet bereid zijn te betalen.

De Marokkaan staat momenteel onder contract bij de Foxes tot juni 2028. Het ziet ernaar uit dat hij zijn seizoen in de Engelse tweede klasse moet afwerken als er niets verandert voor het einde van de transferperiode.