Een zoveelste debacle: Manchester United uitgeschakeld in Engelse beker door vierdeklasser!

Manchester United is de voorbije jaren veel van zijn pluimen verloren. Hoe diep het nog kan zakken, is de vraag. Op woensdag beleefde het alvast een erg pijnlijke avond. Vierdeklasser Grimsby Town wist de scalp te nemen van de roemrijke eersteklasser.

Terwijl de andere clubs uit de traditionele Big Six (Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea en Tottenham Hotspur) nog niet in actie kwamen, moest Manchester United op woensdag wel al aan de bak in de Engelse beker.

Bekeren tegen een vierdeklasser

Het gaat om de League Cup, na de FA Cup de tweede beker waarvoor in Engeland wordt gestreden. United kreeg als eerste opdracht een vierdeklasser voorgeschoteld. Grimsby Town uitschakelen mocht geen probleem zijn.

Maar niets bleek minder waar. Na een half uur stond United 2-0 achter bij de vierdeklasser. Die scheve situatie werd nog min of meer rechtgezet. Bryan Mbeumo en Harry Maguire zorgden in de slotfase voor een 2-2 eindstand.

Strafschoppen moesten beslissen wie verder mocht bekeren. Uitgerekend de twee dure zomeraankopen Matheus Cunha en bovengenoemde Mbeumo misten hun elfmeter. En zo liep United een zeer pijnlijke blamage op.

Van moeten tegen Burnley

Ook in de competitie is het niet geweldig gestart. United behaalde slechts één punt in zijn eerste twee competitiewedstrijden. Komende zaterdag speelt het thuis tegen promovendus Burnley in een duel dat meer dan ooit gewonnen zal moeten worden.

