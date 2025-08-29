"Hij zou stoppen": de onthullingen van de vader van Kevin De Bruyne over het vervolg van zijn carrière

"Hij zou stoppen": de onthullingen van de vader van Kevin De Bruyne over het vervolg van zijn carrière
De vader van Kevin De Bruyne heeft gesproken over de keuze van zijn zoon om naar Napels te gaan en zijn visie voor de toekomst.

Na afloop van zijn contract heeft Kevin De Bruyne zijn avontuur bij Manchester City beëindigd. Na bijna tien jaar in Engeland, waar hij alle mogelijke trofeeën heeft opgeheven, heeft de Rode Duivel Napels gekozen voor een laatste uitdaging.

In Italië was de ontvangst onmiddellijk. Tijdens zijn eerste Serie A-wedstrijd tegen Sassuolo vond De Bruyne het doel. Een prestatie die de lokale pers heeft betoverd, onder de indruk van zijn intelligentie op het veld en zijn klasse.

Geen terugkeer naar de Pro League?

In een interview met de krant Humo heeft zijn vader Herwig enkele vertrouwelijke details prijsgegeven. Voor hem blijft Kevin trouw aan zijn principes. "Kevin houdt er niet van om op zijn lauweren te rusten. Als hij niet meer op het hoogste niveau kan spelen, zal hij eerder stoppen." Een manier om te zeggen dat hij niet terug zal keren naar de Pro League om zijn carrière af te sluiten.

De Bruyne heeft een contract getekend voor twee seizoenen, met een optie voor een derde. Zijn omgeving gelooft in zijn duurzaamheid. "Als zijn fysiek het toelaat, wat momenteel zeker het geval is, zie ik hem graag het avontuur voortzetten", aldus zijn vader.

We zullen De Bruyne niet terugzien in de Pro League, in tegenstelling tot andere leden van de gouden generatie (Kompany, Chadli, Alderweireld en Vertonghen).

