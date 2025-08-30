Massale paniek na Chelsea-Fulham: politie pakt tiener op die 'gewapend' was en gekleed was in helm en kogelvrije vest

Paniek in Londen, vlak bij Stamford Bridge, na een incident met een 16-jarige jongen. De politie arresteerde de tiener nadat meldingen binnenkwamen over een mogelijke gewapende aanvaller in de buurt van het stadion van Chelsea.

Het incident vond plaats rond 14.40 uur, kort na het eindsignaal van de Londense derby tussen Chelsea en Fulham. Omstanders hadden gezien dat de jongen een wapen bij zich leek te hebben en richting een drukke zone liep.

Op sociale media gingen de berichten razendsnel rond. Binnen een half uur werd een bericht met de claim dat een “massaschutter” was opgepakt al meer dan 200.000 keer bekeken. Daarin werd beweerd dat de jongen een helm droeg, een vest aanhad en extra munitie bij zich had.

Onderweg naar Comiccon

De politie ontkende die verhalen al snel. Volgens de Londense Metropolitan Police ging het niet om een echte vuurwapenbedreiging, maar om een imitatiegeweer. De jongen zou onderweg zijn geweest naar een nabijgelegen comiccon-evenement.

Op videobeelden is te zien hoe zwaarbewapende agenten de jongen tegen de grond werken. Ze verwijderen een bivakmuts van zijn gezicht en houden hem stevig in bedwang, met knieën op zijn rug en benen.

De 16-jarige zit nog in hechtenis voor verhoor. De politie onderzoekt de herkomst van het nepwapen en wil nagaan of er regels zijn overtreden.