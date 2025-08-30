Wereldkampioen gaat conucurreren met Kane: 'Bayern München haalt nieuwe spits bij Chelsea'

Wereldkampioen gaat conucurreren met Kane: 'Bayern München haalt nieuwe spits bij Chelsea'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nicolas Jackson zal naar Bayern München trekken. Een huurovereenkomst van één seizoen met een niet-verplichte aankoopoptie wacht op hem in Beieren.

Het Bayern van Vincent Kompany gaat een mooie transfer doen. Met slechts één echte topper als spits in de persoon van Harry Kane, waren de Duitsers op zoek naar een extra centrumspits. De voormalige Spurs-speler en Jonah Kusi-Asare zijn momenteel de enige twee echte nummers negen in de selectie van de Duitse club.

De regerend Duitse kampioen zou binnenkort de transfer van Nicolas Jackson vanuit Chelsea officieel moeten maken. Transferexpert Fabrizio Romano onthult dat er een akkoord is bereikt tussen de twee clubs voor een uitleenbeurt.

De kosten hiervan worden geschat op 15 miljoen euro voor een seizoen. Een niet-verplichte aankoopoptie van 80 miljoen euro en een terugkoopclausule zijn ook opgenomen in de deal.

De 24-jarige speler staat nog onder contract bij de Londense club tot 2033, wat waarschijnlijk verklaart waarom de Blues in eerste instantie denken aan een uitleenbeurt. De spits zal binnenkort naar München vertrekken met zijn makelaar Ali Barat.

Vorig seizoen speelde de spits in totaal 37 wedstrijden voor Chelsea waarin hij 13 keer scoorde en 6 assists gaf. Met de Londenaren won hij de Conference League en het WK voor clubs.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg FC Augsburg - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
FC Augsburg
Vincent Kompany

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Kompany - Gudjohnsen - Pantović - Faes

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Kompany - Gudjohnsen - Pantović - Faes

13:30
Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn

Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn

14:00
Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt

Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt

13:02
2
Jonas De Roeck uit kritiek over ontslag bij Antwerp en geeft aan welke eersteklasser hem wou inlijven

Jonas De Roeck uit kritiek over ontslag bij Antwerp en geeft aan welke eersteklasser hem wou inlijven

12:20
1
Zondag een heel speciale match voor speler Zulte Waregem na vertrek bij Genk: "Het voelde geforceerd"

Zondag een heel speciale match voor speler Zulte Waregem na vertrek bij Genk: "Het voelde geforceerd"

12:10
'Andri Gudjohnsen zal KAA Gent verlaten om in het buitenland te tekenen'

'Andri Gudjohnsen zal KAA Gent verlaten om in het buitenland te tekenen'

12:00
1
Noë Dussenne verklapt wie hem overhaalde om OH Leuven boven Europees voetbal te kiezen

Noë Dussenne verklapt wie hem overhaalde om OH Leuven boven Europees voetbal te kiezen

11:40
LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?

LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?

11:15
Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

11:20
"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

11:00
1
Zware klap voor Cercle Brugge: transfertarget in laatste instantie gekaapt

Zware klap voor Cercle Brugge: transfertarget in laatste instantie gekaapt

10:36
2
LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

10:10
Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

10:30
9
Als Dender een coach zoekt... Deze staat te trappelen om aan de slag te gaan: "Ik keer zo snel mogelijk terug"

Als Dender een coach zoekt... Deze staat te trappelen om aan de slag te gaan: "Ik keer zo snel mogelijk terug"

10:20
1
Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots

Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots

10:00
3
Geen Sacha Boey in de selectie: Rudi Garcia legt uit waarom

Geen Sacha Boey in de selectie: Rudi Garcia legt uit waarom

21:50
Nu in de Challenger Pro League, maar wel héél grote ambities: "Ik wil voor Barcelona spelen"

Nu in de Challenger Pro League, maar wel héél grote ambities: "Ik wil voor Barcelona spelen"

09:45
Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

09:30
10
Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler Interview

Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler

09:15
Twee belangrijke spelers keren terug, maar nog drie geblesseerden bij Union tegen Anderlecht

Twee belangrijke spelers keren terug, maar nog drie geblesseerden bij Union tegen Anderlecht

09:02
Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht?

Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht?

08:41
17
Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international

Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international

08:30
13
🎥 Tweede puntenverlies van STVV: Wouter Vrancken streng na gelijkspel tegen Cercle Brugge Reactie

🎥 Tweede puntenverlies van STVV: Wouter Vrancken streng na gelijkspel tegen Cercle Brugge

08:00
1
Nieuwe belangrijke pion binnen KAA Gent heeft verleden bij ... Club Brugge

Nieuwe belangrijke pion binnen KAA Gent heeft verleden bij ... Club Brugge

08:10
7
Grijpt Euvrard meteen in bij Standard? Hier is de waarschijnlijke opstelling van de Rouches

Grijpt Euvrard meteen in bij Standard? Hier is de waarschijnlijke opstelling van de Rouches

07:40
Antwerp schakelt snel: middenvelder op komst naar Bosuil

Antwerp schakelt snel: middenvelder op komst naar Bosuil

07:21
3
Geen Rode Duivel meer: 'Wout Faes steekt tandje bij in onderhandelingen'

Geen Rode Duivel meer: 'Wout Faes steekt tandje bij in onderhandelingen'

07:00
Coach Thorsten Fink geeft jeugd vertrouwen: Genk-talent debuteert in Europa League

Coach Thorsten Fink geeft jeugd vertrouwen: Genk-talent debuteert in Europa League

06:15
Ontslagen worden is niet altijd erg: zoveel verdient José Mourinho aan ontslagpremies

Ontslagen worden is niet altijd erg: zoveel verdient José Mourinho aan ontslagpremies

06:30
1
Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge Reactie

Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge

23:40
11
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Minda - Halhal - Dolberg - Stassin - Vanhoutte - Pantović - Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Minda - Halhal - Dolberg - Stassin - Vanhoutte - Pantović - Stroeykens

23:00
STVV blijft ongeslagen, maar moet tevreden zijn met een punt bij Cercle Brugge

STVV blijft ongeslagen, maar moet tevreden zijn met een punt bij Cercle Brugge

22:44
📷 'Vertrekt hij dan toch nog? Deze club lijkt het meest interesse te hebben in Alan Minda'

📷 'Vertrekt hij dan toch nog? Deze club lijkt het meest interesse te hebben in Alan Minda'

23:00
Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft

Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft

22:30
13
Twee leiders van Challenger Pro League in actie: eerste puntenverlies?

Twee leiders van Challenger Pro League in actie: eerste puntenverlies?

21:57
1
"Hij zou stoppen": de onthullingen van de vader van Kevin De Bruyne over het vervolg van zijn carrière

"Hij zou stoppen": de onthullingen van de vader van Kevin De Bruyne over het vervolg van zijn carrière

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 2
Hamburger SV Hamburger SV 0-2 FC St. Pauli FC St. Pauli
Werder Bremen Werder Bremen 15:30 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 15:30 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
RB Leipzig RB Leipzig 15:30 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 15:30 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
FC Augsburg FC Augsburg 18:30 Bayern München Bayern München
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 31/08 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 31/08 Union Berlin Union Berlin
1. FC Köln 1. FC Köln 31/08 Freiburg Freiburg

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over "Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen Mike59 Mike59 over Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt Locolabo Locolabo over Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller' King of Highbury King of Highbury over Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht? Stefaan_82 Stefaan_82 over Transferexpert Santi Aouna onthult: Ordonez wil niet meer spelen voor Club Brugge nadat hij hoort wat blauw-zwart deed SmurF SmurF over Peter Vandenbempt reageert op feit dat Genk geen enkele Rode Duivel in zijn rangen heeft Geert1990 Geert1990 over Twee leiders van Challenger Pro League in actie: eerste puntenverlies? Shooters Shooters over Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin Vital Verheyen Vital Verheyen over Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge Mike 90 Mike 90 over Bondscoach maakt selectie bekend: met Seys, Penders en Vanhoutte drie nieuwe namen, terugkeer Batshuayi Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved