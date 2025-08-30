Wereldkampioen gaat conucurreren met Kane: 'Bayern München haalt nieuwe spits bij Chelsea'

Nicolas Jackson zal naar Bayern München trekken. Een huurovereenkomst van één seizoen met een niet-verplichte aankoopoptie wacht op hem in Beieren.

Het Bayern van Vincent Kompany gaat een mooie transfer doen. Met slechts één echte topper als spits in de persoon van Harry Kane, waren de Duitsers op zoek naar een extra centrumspits. De voormalige Spurs-speler en Jonah Kusi-Asare zijn momenteel de enige twee echte nummers negen in de selectie van de Duitse club.

De regerend Duitse kampioen zou binnenkort de transfer van Nicolas Jackson vanuit Chelsea officieel moeten maken. Transferexpert Fabrizio Romano onthult dat er een akkoord is bereikt tussen de twee clubs voor een uitleenbeurt.

De kosten hiervan worden geschat op 15 miljoen euro voor een seizoen. Een niet-verplichte aankoopoptie van 80 miljoen euro en een terugkoopclausule zijn ook opgenomen in de deal.

De 24-jarige speler staat nog onder contract bij de Londense club tot 2033, wat waarschijnlijk verklaart waarom de Blues in eerste instantie denken aan een uitleenbeurt. De spits zal binnenkort naar München vertrekken met zijn makelaar Ali Barat.

Vorig seizoen speelde de spits in totaal 37 wedstrijden voor Chelsea waarin hij 13 keer scoorde en 6 assists gaf. Met de Londenaren won hij de Conference League en het WK voor clubs.