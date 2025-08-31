Ondertussen in de Challenger Pro League: Seraing maakt einde aan dramatische reeks en ook RSCA Futures verliezen

Daan Blockx
Daan Blockx en Muzamel Rahmat
0 reacties
Ondertussen in de Challenger Pro League: Seraing maakt einde aan dramatische reeks en ook RSCA Futures verliezen

Seraing heeft eindelijk weer kunnen juichen voor eigen publiek na een knappe zege tegen Olympic Charleroi. Ook Eupen deed een goede zaak: dankzij een late treffer van Nuhu gingen de RSCA Futures met lege handen naar huis.

In Seraing is het lange wachten eindelijk voorbij. Na maar liefst 545 dagen zonder thuiszege kon Seraing opnieuw vieren. Een 3-1 overwinning tegen Olympic Charleroi maakte een einde aan de dramatische reeks.

Nochtans kwam Olympic eerst op voorsprong via Medfai, maar Seraing sloeg snel terug. Ba bracht de stand in evenwicht, waarna Soumah-Abbad de 2-1 maakte in twee tijden, nadat zijn strafschop eerst werd gestopt. In het slot van de wedstrijd zorgde Bouchentouf voor de definitieve beslissing. Olympic blijft zo troosteloos laatste met nul punten.

Bij Olympic Charleroi lijkt de crisis compleet. Na de zware 0-3-nederlaag tegen Kortrijk besliste het bestuur om trainer Darko Janackovic te ontslaan. De nieuwe nederlaag tegen Seraing bevestigt dat de problemen diep zitten.

Eupen nam de bovenhand in het slot

Eupen boekte een nipte maar verdiende zege tegen de RSCA Futures: 1-0. Beide ploegen gaven elkaar weinig ruimte en gingen voluit in de duels, maar uiteindelijk trok Eupen aan het langste eind.

Isaac Nuhu maakte het verschil met een doelpunt in de 82e minuut. Dankzij die late treffer pakt Eupen drie belangrijke punten en klimt het naar de zesde plaats in het klassement. De RSCA Futures staan voorlopig twaalfde.

2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eupen
Seraing

2e klasse

 Speeldag 4
KV Kortrijk KV Kortrijk 2-0 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 3-0 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 Lierse SK Lierse SK
Seraing Seraing 3-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Luik FC Luik FC 0-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Eupen Eupen 1-0 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 3-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 16:00 Jong Genk Jong Genk

