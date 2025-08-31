Ondertussen in de Challenger Pro League: Seraing maakt einde aan dramatische reeks en ook RSCA Futures verliezen

Seraing heeft eindelijk weer kunnen juichen voor eigen publiek na een knappe zege tegen Olympic Charleroi. Ook Eupen deed een goede zaak: dankzij een late treffer van Nuhu gingen de RSCA Futures met lege handen naar huis.

In Seraing is het lange wachten eindelijk voorbij. Na maar liefst 545 dagen zonder thuiszege kon Seraing opnieuw vieren. Een 3-1 overwinning tegen Olympic Charleroi maakte een einde aan de dramatische reeks.

Nochtans kwam Olympic eerst op voorsprong via Medfai, maar Seraing sloeg snel terug. Ba bracht de stand in evenwicht, waarna Soumah-Abbad de 2-1 maakte in twee tijden, nadat zijn strafschop eerst werd gestopt. In het slot van de wedstrijd zorgde Bouchentouf voor de definitieve beslissing. Olympic blijft zo troosteloos laatste met nul punten.

Bij Olympic Charleroi lijkt de crisis compleet. Na de zware 0-3-nederlaag tegen Kortrijk besliste het bestuur om trainer Darko Janackovic te ontslaan. De nieuwe nederlaag tegen Seraing bevestigt dat de problemen diep zitten.

Eupen nam de bovenhand in het slot

Eupen boekte een nipte maar verdiende zege tegen de RSCA Futures: 1-0. Beide ploegen gaven elkaar weinig ruimte en gingen voluit in de duels, maar uiteindelijk trok Eupen aan het langste eind.

Isaac Nuhu maakte het verschil met een doelpunt in de 82e minuut. Dankzij die late treffer pakt Eupen drie belangrijke punten en klimt het naar de zesde plaats in het klassement. De RSCA Futures staan voorlopig twaalfde.