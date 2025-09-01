Stijnen & co ten voeten uit? "Heel de bank stond op"

Afgelopen weekend won Patro Eisden Maasmechelen met 0-2 op bezoek bij Club Luik. De Limburgers zijn zo op en over de Luikenaars gesprongen in de stand van de Challenger Pro League.

Zaterdagavond slaagde RFC Luik er niet in om uit de valstrik van Patro Eisden te ontsnappen. Trouw aan zichzelf, hebben de spelers van Stijn Stijnen zich sterk gehouden en de Luikenaars verrast met een paar knappe tegenaanvallen

"Het was de ideale wedstrijd voor hen. Ze kregen twee kansen en scoorden twee doelpunten. Wij kregen kansen, maar we slaagden er vaak niet in om af te ronden. We weten dat het een team is dat goed verdedigt in blok."

Sterke verdedigers bij Patro Eisden Maasmechelen

"We hebben laten zien dat we wilden aanvallen, maar de laatste pass ontbrak. In de eerste helft, als mijn voorzet vijf centimeter lager was gevallen voor Diouf, zou het een doelpunt zijn geweest", betreurde Benoit Bruggeman na de wedstrijd.

In deze Maas-derby nam Patro al snel het voortouw, na een positioneringsfout van Pierre-Yves Ngawa. RFC Luik viel vervolgens ten prooi aan de sluwheid van hun tegenstander.

"De bank, de spelers... Er wordt een fout op mij gemaakt. De tegenstander had rood kunnen krijgen, maar hij kreeg slechts geel ... en iedereen stond op van de bank. De doelman deed er na tien minuten al 40 seconden over om uit te trappen. We moeten niet in dat spel meegaan en misschien hadden we aan het einde wat frustratie. We mogen niet worden beetgenomen door die kleine trucs."