OFFICIEEL: Vincent Kompany haalt met Bayern München nieuwe spits bij Chelsea
Foto: © photonews
Bayern München haalt op deadline day versterking in de aanval: Nicolas Jackson komt over van Chelsea op huurbasis, mét aankoopoptie. Hij moet Harry Kane ontlasten in de spits.

Bayern München was nog nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe spits. De club had enkel Harry Kane op die positie en wou zich dus versterken. Dat is gelukt, net voor het sluiten van de mercato. 

Der Rekordmeister bevestigde de komst van Nicolas Jackson, die Chelsea verlaat. Deze zomer werd hij nog wereldkampioen met The Blues, net als Belgische doelman Mike Penders.

Jackson wordt tot aan het einde van het seizoen uitgeleend, al bedong Bayern ook een aankoopoptie. Vincent Kompany kan Kane nu dus ook wat rust geven.

"Nicolas stond er meteen voor open om voor Bayern te spelen, dus we zijn extra blij dat alles nu in orde is gekomen", zegt Max Eberl op de clubwebsite. "Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al veel ervaring op internationaal topniveau en heeft hij zijn kwaliteiten bewezen."

"Nicolas past perfect in het profiel dat we zochten dankzij zijn dynamiek en aanwezigheid. Hij is gretig en zal met zijn kwaliteiten onze aanvalsmogelijkheden uitbreiden, wat meteen een boost voor het team betekent", besluit Eberl over zijn nieuwe spits.

