PSG komt met slecht nieuws over Luis Enrique: "Hij zal geopereerd worden"

PSG-coach Luis Enrique brak zijn sleutelbeen na een fietsongeval tijdens de interlandbreak. De club meldt dat hij geopereerd wordt en wenst hem een spoedig herstel.

Momenteel is de interlandperiode aan de gang en dan kunnen spelers die niet geselecteerd zijn, net als trainers, iets meer rust nemen. Ook PSG-coach Luis Enrique koos voor ontspanning.

Alleen liep het voor de Spaanse trainer toch helemaal niet zoals gehoopt. De 55-jarige Enrique heeft na een val met de fiets zijn sleutelbeen gebroken. PSG maakte dit vrijdagavond bekend.

"Na een fietsongeval afgelopen vrijdag is PSG-trainer Luis Enrique verzorgd door de hulpdiensten en zal hij geopereerd worden vanwege een sleutelbeenbreuk", klinkt het bij de club.

"Paris Saint-Germain betuigt zijn volledige steun aan Luis Enrique en wenst hem een spoedig herstel toe. De club zal binnenkort met meer informatie komen."

Sinds 2023 is Enrique coach van PSG, dit seizoen gaat hij op zoek naar zijn derde landstitel met de club uit Parijs. Op 14 september spelen ze hun volgende wedstrijd thuis tegen RC Lens.