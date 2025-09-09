Nu zijn er al 18 bekend: een nieuw land kwalificeert zich voor het WK 2026

Tunesië heeft zich maandag geplaatst voor het WK 2026 door Equatoriaal-Guinea te verslaan. Ook zij gaan naar de Verenigde Staten.

De Tunesiërs hebben met 1-0 gewonnen in Malabo dankzij een doelpunt in het slot van de wedstrijd. Mohamed Ali Ben Romdhane opende de score in de 94e minuut om zo voor een volksfeest te zorgen.

Na Marokko, dat vorige week zijn ticket had veiliggesteld, is Tunesië het tweede Afrikaanse land dat een plek heeft weten te bemachtigen voor het WK 2026, dat zal plaatsvinden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Ze kunnen niet meer ingehaald worden op de eerste plaats in groep H. Na acht wedstrijden hebben ze maar liefst zeven punten voorsprong (22 punten) op de tweede in de rangschikking, Namibië (15 punten).

Egypte en Zuid-Afrika zouden ook hun ticket kunnen veiligstellen op dinsdag. Op dit moment zijn 18 landen al zeker van het aankomende WK.

Het is belangrijk om te weten dat in totaal negen tot tien Afrikaanse teams zullen deelnemen aan het WK. Over de tiende plaats zal worden beslist in een intercontinentale play-off.