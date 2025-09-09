Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

Real Madrid blijft boos over de Ballon d'Or van vorig jaar. Volgens Marca stuurt de club ook dit jaar niemand naar Parijs.

De Ballon d'Or wordt dit jaar opnieuw uitgereikt. Op 22 september zal de prestigieuze trofee opnieuw worden overhandigd in het Théâtre du Châtelet in Parijs.

Afgelopen jaar werd Vinicius Jr. als favoriet gezien door velen, terwijl er ook nog andere kanshebbers waren. Toen uiteindelijk bleek dat Vinicius de prijs niet zou winnen was Real Madrid woest.

Real Madrid wil niet meer naar de Ballon d'Or, want Vinicius won vorig jaar niet

Bij Real waren ze zo boos dat Rodri won, dat er zelfs besloten werd om het gala te boycotten. Ondanks een individuele prijs voor trainer Ancelotti (ondertussen ex-coach van Real), zakte niemand van de club af naar Parijs.

France Football, dat het gala organiseert, probeerde de afgelopen maanden de brokken te lijmen. Veel heeft dit niet geholpen, zo blijkt.

Het Spaanse medium Marca meldt namelijk dat Real Madrid opnieuw niemand naar de Ballon d'Or zal sturen. Voor het tweede jaar op rij is er dus geen delegatie van Real aanwezig. De club is dus nog altijd boos omdat Rodri de prijs won, en niet Vinicius Jr.