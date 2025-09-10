Heeft Lionel Messi zijn voetbalpensioen aangekondigd? En 't is vroeger dan we allemaal hadden verwacht

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Heeft Lionel Messi zijn voetbalpensioen aangekondigd? En 't is vroeger dan we allemaal hadden verwacht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lionel Messi denkt aan zijn voetbalpensioen. En dat einde zou er een pak vroeger kunnen zijn dan we met z'n allen verwachten...

Wordt het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico het afscheid van Lionel Messi op het actieve voetbaltoneel? We hadden tot voor enkele dagen volmondig bevestigd.

Maar De Vlo heeft zelf voor opschudding gezorgd. "Ik heb nog geen definitieve beslissing genomen. Maar ik geloof niet dat ik op het WK zal spelen. Het meest logische is dat ik er niet zal bij zijn."

Ik geloof niet dat ik het WK zal spelen

Lionel Messi

"Ik heb nog steeds heel veel zin om te voetballen", gaat de 38-jarige Argentijn verder in de Argentijnse media. "Maar ik bekijk het tegenwoordig van dag tot dag."

"Ik heb een druk jaar achter de rug met veel wedstrijden", legt Messi uit. "Ik slaag er nog in om drie wedstrijden achter elkaar te spelen, maar ik moet ook eerlijk zijn tegenover mezelf."

Is Lionel Messi aan zijn laatste maanden als voetballer bezig?

Messi zal 39 jaar zijn als het WK bezig is. Zijn huidig contract bij Inter Miami FC loopt aan het einde van het kalenderjaar af. Zal De Vlo dan ook stoppen?

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Major League Soccer
Major League Soccer Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Argentinië
Inter Miami CF
Lionel Messi

Meer nieuws

Niet alleen Stroeykens en Verschaeren dreigen gratis te vertrekken: 'Ook Coosemans wacht al héél lang op nieuw voorstel'

Niet alleen Stroeykens en Verschaeren dreigen gratis te vertrekken: 'Ook Coosemans wacht al héél lang op nieuw voorstel'

22:30
OFFICIEEL: Jan-Carlo Simic verlaat Anderlecht en laat Brusselse kassa rinkelen

OFFICIEEL: Jan-Carlo Simic verlaat Anderlecht en laat Brusselse kassa rinkelen

22:00
Géén leider, wél in pole position: Waarom oktober een cruciale maand wordt voor Rudi Garca en de Rode Duivels

Géén leider, wél in pole position: Waarom oktober een cruciale maand wordt voor Rudi Garca en de Rode Duivels

21:40
Liet Olivier Renard een enorme opportuniteit schieten? 'Deze Rode Duivel werd afgelopen zomer aangeboden bij Anderlecht'

Liet Olivier Renard een enorme opportuniteit schieten? 'Deze Rode Duivel werd afgelopen zomer aangeboden bij Anderlecht'

21:00
3
Debuteert Senne Lammens zondag al meteen in Manchester Derby? Engelse media kennen het antwoord al

Debuteert Senne Lammens zondag al meteen in Manchester Derby? Engelse media kennen het antwoord al

20:40
Fenerbahçe-voorzitter vertelt waarom Mourinho werd ontslagen en... het is niét de reden die iedereen had verwacht

Fenerbahçe-voorzitter vertelt waarom Mourinho werd ontslagen en... het is niét de reden die iedereen had verwacht

20:20
Nicky Hayen moét de komende dagen een knoop doorhakken die héél verstrekkende gevolgen heeft voor Club Brugge

Nicky Hayen moét de komende dagen een knoop doorhakken die héél verstrekkende gevolgen heeft voor Club Brugge

20:00
3
Besnik Hasi staat niet ter discussie, maar... Anderlecht polst wel al bij gedroomde kandidaat-opvolger

Besnik Hasi staat niet ter discussie, maar... Anderlecht polst wel al bij gedroomde kandidaat-opvolger

19:40
8
Ondanks zijn volle blunderboek: 'Dit enorme loon gaat André Onana verdienen in Turkije'

Ondanks zijn volle blunderboek: 'Dit enorme loon gaat André Onana verdienen in Turkije'

19:20
Gaan Rode Duivels naar de Verenigde Staten? Amerikanen willen oefenmatch in NFL-stadion organiseren

Gaan Rode Duivels naar de Verenigde Staten? Amerikanen willen oefenmatch in NFL-stadion organiseren

19:00
2
📷 De Pro League is winstgevender dan bijna alle G5-competities: de balans van de Belgische en Europese transfermarkt

📷 De Pro League is winstgevender dan bijna alle G5-competities: de balans van de Belgische en Europese transfermarkt

18:40
2
Zes van de zeven volgende thuismatchen van Standard op vrijdagavond, fans niet gelukkig: hier is waarom

Zes van de zeven volgende thuismatchen van Standard op vrijdagavond, fans niet gelukkig: hier is waarom

18:20
Analist begrijpt Ajax niet: ze blokkeren hun - Belgische - jeugd

Analist begrijpt Ajax niet: ze blokkeren hun - Belgische - jeugd

18:00
Standard-coach Vincent Euvrard komt met update uit ziekenboeg: voert hij grote verandering door tegen KV Mechelen? Interview

Standard-coach Vincent Euvrard komt met update uit ziekenboeg: voert hij grote verandering door tegen KV Mechelen?

17:50
Amper aangekomen bij Antwerp, maar hij denkt al aan zijn terugkeer

Amper aangekomen bij Antwerp, maar hij denkt al aan zijn terugkeer

17:40
5
Amateurclub is écht niet blij dat het tegen deze JPL-club moet spelen in de Beker: "De grootst mogelijke ontgoocheling"

Amateurclub is écht niet blij dat het tegen deze JPL-club moet spelen in de Beker: "De grootst mogelijke ontgoocheling"

17:30
1
Saoedi-Arabië lonkte ook voor Lucas Stassin, maar... deal viel in het water

Saoedi-Arabië lonkte ook voor Lucas Stassin, maar... deal viel in het water

17:20
2
Jeremy Doku zweette peentjes: "Ik was echt boos aan het worden"

Jeremy Doku zweette peentjes: "Ik was echt boos aan het worden"

17:00
Standard, Club Brugge en KV Mechelen... Allemaal vingen ze bot bij trainer die zijn woord al had gegeven

Standard, Club Brugge en KV Mechelen... Allemaal vingen ze bot bij trainer die zijn woord al had gegeven

16:30
Nieuwe Dender-coach heeft indrukwekkend talent: "En ik ben er heel dankbaar voor"

Nieuwe Dender-coach heeft indrukwekkend talent: "En ik ben er heel dankbaar voor"

16:40
Lierse laat doelman na enkele maanden alweer gaan

Lierse laat doelman na enkele maanden alweer gaan

16:10
Alexis Saelemaekers mag niet meer vertrekken: AC Milan onderneemt actie voor Duivel die sterkhouder werd

Alexis Saelemaekers mag niet meer vertrekken: AC Milan onderneemt actie voor Duivel die sterkhouder werd

16:00
SK Beveren komt met heel slecht nieuws: "Hij moet een operatie ondergaan"

SK Beveren komt met heel slecht nieuws: "Hij moet een operatie ondergaan"

15:50
Union-CEO Bormans heel gelukkig met mercato, behalve eentje...: "Dat was vervelend"

Union-CEO Bormans heel gelukkig met mercato, behalve eentje...: "Dat was vervelend"

15:30
Ex-trainer van Anderlecht en Genk gaat FC Twente dan toch uit de nood helpen

Ex-trainer van Anderlecht en Genk gaat FC Twente dan toch uit de nood helpen

15:00
Naar het WK 2026? Om 17u start de ticketverkoop en dit is alles wat u moet weten

Naar het WK 2026? Om 17u start de ticketverkoop en dit is alles wat u moet weten

14:30
Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon)

Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon)

13:55
22
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Rigo - Tielemans - Bolat

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Rigo - Tielemans - Bolat

13:10
Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten

Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten

13:30
11
OFFICIEEL: SK Beveren haalt voormalige middenvelder van Beerschot in huis

OFFICIEEL: SK Beveren haalt voormalige middenvelder van Beerschot in huis

13:10
Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen

Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen

12:31
36
Standard reageerde te laat, maar herhaalde zijn fouten niet: Euvrard zal tot januari op zijn lip moeten bijten

Standard reageerde te laat, maar herhaalde zijn fouten niet: Euvrard zal tot januari op zijn lip moeten bijten

11:40
Toch nog een transfer bij Anderlecht: alweer een jonge verdediger

Toch nog een transfer bij Anderlecht: alweer een jonge verdediger

12:20
Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!"

Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!"

12:00
12
Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren"

Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren"

11:20
22
Maakt Youri Tielemans opnieuw een toptransfer? Spaanse topper bereidt bod voor

Maakt Youri Tielemans opnieuw een toptransfer? Spaanse topper bereidt bod voor

11:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Major League Soccer

 Speeldag 29
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 3-0 Colorado Rapids Colorado Rapids
FC Cincinnati FC Cincinnati 0-1 Philadelphia Union Philadelphia Union
Toronto FC Toronto FC 1-1 CF Montreal CF Montreal
New York Red Bulls New York Red Bulls 0-0 Columbus Crew Columbus Crew
New York City FC New York City FC 1-2 D.C. United D.C. United
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 4-2 Colorado Rapids Colorado Rapids
Minnesota United Minnesota United 1-1 Portland Timbers Portland Timbers
St. Louis City St. Louis City 2-3 Houston Dynamo Houston Dynamo
Nashville SC Nashville SC 0-1 Atlanta United FC Atlanta United FC
Austin FC Austin FC 3-1 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes
Los Angeles FC Los Angeles FC 1-2 San Diego Zest FC San Diego Zest FC
St. Louis City St. Louis City 1-1 FC Dallas FC Dallas
Chicago Fire Chicago Fire 3-2 New England Revolution New England Revolution
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 1-2 Austin FC Austin FC
Inter Miami CF Inter Miami CF 17/09 Seattle Sounders Seattle Sounders
Orlando City Orlando City 12/10 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
Seattle Sounders Seattle Sounders 12/10 Real Salt Lake Real Salt Lake

Nieuwste reacties

Joe Joe over Besnik Hasi staat niet ter discussie, maar... Anderlecht polst wel al bij gedroomde kandidaat-opvolger Pegel Pegel over Liet Olivier Renard een enorme opportuniteit schieten? 'Deze Rode Duivel werd afgelopen zomer aangeboden bij Anderlecht' YoniVL YoniVL over Amper aangekomen bij Antwerp, maar hij denkt al aan zijn terugkeer Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Saoedi-Arabië lonkte ook voor Lucas Stassin, maar... deal viel in het water Sv1978 Sv1978 over Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon) My-T Vekkie My-T Vekkie over Nicky Hayen moét de komende dagen een knoop doorhakken die héél verstrekkende gevolgen heeft voor Club Brugge Oisin Oisin over Gaan Rode Duivels naar de Verenigde Staten? Amerikanen willen oefenmatch in NFL-stadion organiseren Andreas2962 Andreas2962 over 📷 De Pro League is winstgevender dan bijna alle G5-competities: de balans van de Belgische en Europese transfermarkt Andreas2962 Andreas2962 over Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten YoniVL YoniVL over Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved