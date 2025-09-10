Heeft Lionel Messi zijn voetbalpensioen aangekondigd? En 't is vroeger dan we allemaal hadden verwacht

Lionel Messi denkt aan zijn voetbalpensioen. En dat einde zou er een pak vroeger kunnen zijn dan we met z'n allen verwachten...

Wordt het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico het afscheid van Lionel Messi op het actieve voetbaltoneel? We hadden tot voor enkele dagen volmondig bevestigd.

Maar De Vlo heeft zelf voor opschudding gezorgd. "Ik heb nog geen definitieve beslissing genomen. Maar ik geloof niet dat ik op het WK zal spelen. Het meest logische is dat ik er niet zal bij zijn."

Ik geloof niet dat ik het WK zal spelen

"Ik heb nog steeds heel veel zin om te voetballen", gaat de 38-jarige Argentijn verder in de Argentijnse media. "Maar ik bekijk het tegenwoordig van dag tot dag."

"Ik heb een druk jaar achter de rug met veel wedstrijden", legt Messi uit. "Ik slaag er nog in om drie wedstrijden achter elkaar te spelen, maar ik moet ook eerlijk zijn tegenover mezelf."

Is Lionel Messi aan zijn laatste maanden als voetballer bezig?

Messi zal 39 jaar zijn als het WK bezig is. Zijn huidig contract bij Inter Miami FC loopt aan het einde van het kalenderjaar af. Zal De Vlo dan ook stoppen?