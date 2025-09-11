Buitenlandse club biedt tot 37 miljoen euro (!) voor Stassin: antwoord is heel duidelijk

Lucas Stassin wil hogerop, maar Saint-Étienne weigert mee te werken. Na een mislukte deal met Al-Hilal werd ook een bod van 25 miljoen euro plus 12 miljoen euro aan bonussen van CSKA Moskou naast zich neergelegd.

Lucas Stassin verliet de Jupiler Pro League een dik jaar geleden om bij Saint-Etienne te gaan voetballen. Sindsdien wist hij er al heel weel indruk te maken.

De voormalige speler van Anderlecht en Westerlo scoorde 12 doelpunten in 32 wedstrijden en was goed voor vijf assists. Alleen degradeerde ASSE naar de Ligue 2.

En Stassin wil uiteraard liever op het hoogste niveau spelen, terwijl zijn club hem niet laat gaan. Al-Hilal probeerde hem al binnen te halen, maar die deal viel in het water.

Stassin gaat niet naar Saudi-Arabië, en ook niet naar Rusland

Maar daar bleef het niet bij, aangezien nog een buitenlandse club een poging waagde om Stassin binnen te halen. Sacha Tavolieri schrijft namelijk dat CSKA Moskou een bod deed.

De Russen boden 25 miljoen euro, plus 12 (!) miljoen euro aan bonussen. Maar ook hier ging de Franse tweedeklasser niet mee akkoord. Dit zowel vanwege het bedrag als de geopolitieke situatie waarin Rusland zich bevindt.