Saoedi-Arabië lonkte ook voor Lucas Stassin, maar... deal viel in het water

Lucas Stassin lijkt zijn seizoen voorlopig bij AS Saint-Étienne voort te zetten. De 20-jarige Belg, die vastligt tot 2028, zal naar verwachting in ieder geval tot januari in Ligue 2 blijven spelen. Al kwam er ook voor hem nog een Saoedische club aankloppen.

De transfermarkt in Saudi-Arabië is tot 11 september geopend, en daar probeerde Al-Hilal nog een jonge aanvaller of verdediger aan te trekken. Stassin stond op het verlanglijstje van de Saoedische topclub.

Al-Hilal schakelde zelfs tussenpersonen in om de transfer rond te krijgen. Maar de onderhandelingen stuitten al snel op twee grote obstakels: de vraagprijs van Saint-Étienne en de complexiteit van de gesprekken met Stassins entourage.

Eerder deze maand probeerde ook Paris FC een grote slag te slaan. Ze boden meer dan 20 miljoen euro voor Stassin, maar dat bod werd door Saint-Étienne resoluut afgewezen.

Voorlopig lijkt een vertrek naar het buitenland dus niet aan de orde. Stassin kan zich volledig richten op zijn prestaties in de Franse competitie.

Stassin wou deze zomer wel een transfer, maar dan wel naar een Europese topcompetitie. Hij hoopt zich nog steeds in het oog van bondscoach Rudi Garcia te voetballen om mee te kunnen naar het WK 2026.