🎥 Johan Bakayoko toont zijn klasse bij Leipzig en kroont zich tot matchwinnaar

Johan Bakayoko is meteen belangrijk bij Leipzig. De Belgische flankaanvaller scoorde het enig doelpunt tegen Mainz.

Na vijf seizoenen bij PSV besloot Johan Bakayoko om Eindhoven achter te laten voor een nieuw avontuur. De Belgische flankaanvaller vertrok volgens Transfermarkt voor zo'n 18 miljoen naar het Duitse Leipzig.

Blamage op speeldag 1

De seizoenstart zal Bakayoko snel willen vergeten. Op de eerste speeldag ging Leipzig stevig de boot in tegen het Bayern München van Vincent Kompany. Het werd 6-0 in München.

Matchwinnaar Bakayoko

Bakayoko kon niet overtuigen, toch kreeg hij vertrouwen van zijn coach Ole Werner. Daar plukte die laatste zaterdag de vruchten van. Op de derde speeldag kroonde Bakayoko zich tot matchwinnaar met het enige doelpunt in een 0-1 zege tegen Mainz.

Actie à la Arjen Robben

Een 'trademark' Bakayoko-doelpunt kan je het wel noemen. De winger sneed naar binnen en trapte de bal met links voorbij Mainz-doelman Zentner. Ene Arjen Robben kreeg waarschijnlijk flashbacks.

à

De eerste van Johan! 💥🤩 pic.twitter.com/tg47jdl95A — Play Sports (@playsports) September 13, 2025

Europa als doel

Met de driepunter telt Leipzig na drie wedstrijden nu zes punten. Het doel voor 'Die Roten Bullen' blijft Europees voetbal. Vorig seizoen kwam de Duitse club net tekort voor een plaatsje voor de Conference League.