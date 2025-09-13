🎥 Johan Bakayoko toont zijn klasse bij Leipzig en kroont zich tot matchwinnaar

🎥 Johan Bakayoko toont zijn klasse bij Leipzig en kroont zich tot matchwinnaar
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Johan Bakayoko is meteen belangrijk bij Leipzig. De Belgische flankaanvaller scoorde het enig doelpunt tegen Mainz.

Na vijf seizoenen bij PSV besloot Johan Bakayoko om Eindhoven achter te laten voor een nieuw avontuur. De Belgische flankaanvaller vertrok volgens Transfermarkt voor zo'n 18 miljoen naar het Duitse Leipzig.

Blamage op speeldag 1

De seizoenstart zal Bakayoko snel willen vergeten. Op de eerste speeldag ging Leipzig stevig de boot in tegen het Bayern München van Vincent Kompany. Het werd 6-0 in München.

Matchwinnaar Bakayoko

Bakayoko kon niet overtuigen, toch kreeg hij vertrouwen van zijn coach Ole Werner. Daar plukte die laatste zaterdag de vruchten van. Op de derde speeldag kroonde Bakayoko zich tot matchwinnaar met het enige doelpunt in een 0-1 zege tegen Mainz.

Actie à la Arjen Robben

Een 'trademark' Bakayoko-doelpunt kan je het wel noemen. De winger sneed naar binnen en trapte de bal met links voorbij Mainz-doelman Zentner. Ene Arjen Robben kreeg waarschijnlijk flashbacks.

 

à

Europa als doel

Met de driepunter telt Leipzig na drie wedstrijden nu zes punten. Het doel voor 'Die Roten Bullen' blijft Europees voetbal. Vorig seizoen kwam de Duitse club net tekort voor een plaatsje voor de Conference League.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
1. FSV Mainz 05
RB Leipzig
Johan Bakayoko

Meer nieuws

Lois Openda kan meteen juichen bij Juventus na spectaculaire topper tegen Inter

Lois Openda kan meteen juichen bij Juventus na spectaculaire topper tegen Inter

22:00
Vincent Kompany rolt ex-club makkelijk op en stuurt Hamburg HSV met forfaitcijfers naar huis

Vincent Kompany rolt ex-club makkelijk op en stuurt Hamburg HSV met forfaitcijfers naar huis

21:40
Bescheiden debuut voor Basette en Leonie bij Reims, Teuma faalt vanaf de stip

Bescheiden debuut voor Basette en Leonie bij Reims, Teuma faalt vanaf de stip

21:20
LIVE: Driedubbele wissel moet voor ommekeer zorgen bij Club Brugge op het veld van La Louvière Live

LIVE: Driedubbele wissel moet voor ommekeer zorgen bij Club Brugge op het veld van La Louvière

20:30
Een slechte repetitie voor Union met de Champions League in gedachte, maar toch de drie punten tegen FC Dender

Een slechte repetitie voor Union met de Champions League in gedachte, maar toch de drie punten tegen FC Dender

20:13
Sollicitatie voor de Rode Duivels? Belg speelt zich in de kijker met twee doelpunten en assist

Sollicitatie voor de Rode Duivels? Belg speelt zich in de kijker met twee doelpunten en assist

20:30
🎥 Wow! Ploegmaat van Trossard maakt geweldig doelpunt voor Arsenal

🎥 Wow! Ploegmaat van Trossard maakt geweldig doelpunt voor Arsenal

20:00
1
"Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde

"Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde

19:16
1
De Cuyper is niet alleen: ook kapitein van de Rode Duivels valt geblesseerd uit in de Premier League

De Cuyper is niet alleen: ook kapitein van de Rode Duivels valt geblesseerd uit in de Premier League

19:30
Ai ai De Cuyper! Rode Duivel loopt blessure op na duw tegen reclameborden

Ai ai De Cuyper! Rode Duivel loopt blessure op na duw tegen reclameborden

19:00
Club Brugge in de Champions League: Philippe Clement legt de lat lager dan vorig jaar

Club Brugge in de Champions League: Philippe Clement legt de lat lager dan vorig jaar

18:30
Zucht van opluchting: Zulte Waregem boekt zeer belangrijke eerste thuisoverwinning tegen OH Leuven

Zucht van opluchting: Zulte Waregem boekt zeer belangrijke eerste thuisoverwinning tegen OH Leuven

17:56
Stijn Stijnen overweegt drastische maatregel om discussies in de toekomst te vermijden

Stijn Stijnen overweegt drastische maatregel om discussies in de toekomst te vermijden

18:15
2
Wordt Michael Verschueren de nieuwe voorzitter van Anderlecht? Olivier Deschacht spreekt klare taal

Wordt Michael Verschueren de nieuwe voorzitter van Anderlecht? Olivier Deschacht spreekt klare taal

18:00
Boskamp heeft heel goede reden om naar topper tussen Anderlecht en KRC Genk te kijken

Boskamp heeft heel goede reden om naar topper tussen Anderlecht en KRC Genk te kijken

17:30
1
Standard geeft eerste professioneel contract aan een voormalige jeugdspeler van Europese topclub

Standard geeft eerste professioneel contract aan een voormalige jeugdspeler van Europese topclub

17:15
Dedryck Boyata doet boekje open over zijn exit bij Club Brugge

Dedryck Boyata doet boekje open over zijn exit bij Club Brugge

17:00
Het jaar te veel? Van Der Elst vindt de uitleg voor situatie Simon Mignolet bij Club Brugge

Het jaar te veel? Van Der Elst vindt de uitleg voor situatie Simon Mignolet bij Club Brugge

16:00
Ligt dit scenario op tafel voor Thoelen? "Fantastisch verhaal, stiekem droomde ik ervan"

Ligt dit scenario op tafel voor Thoelen? "Fantastisch verhaal, stiekem droomde ik ervan"

16:30
4
Ivan Leko weet nu al tegen wie Club Brugge zal stunten in de Champions League

Ivan Leko weet nu al tegen wie Club Brugge zal stunten in de Champions League

15:30
Julien Gorius komt met opvallende bekentenis over Vincent Euvrard: "We konden samen vertrekken"

Julien Gorius komt met opvallende bekentenis over Vincent Euvrard: "We konden samen vertrekken"

15:45
Coach OH Leuven is duidelijk over Champions League: "Niet meer weggeven als we doen wat we moeten doen"

Coach OH Leuven is duidelijk over Champions League: "Niet meer weggeven als we doen wat we moeten doen"

19:45
Gent Ladies met Olympisch doelpunt voorbij Genk Ladies

Gent Ladies met Olympisch doelpunt voorbij Genk Ladies

16:15
Lommel moet rug recht na bekeruitschakeling tegen zwarte beest: "Mijlpaal mooier maken"

Lommel moet rug recht na bekeruitschakeling tegen zwarte beest: "Mijlpaal mooier maken"

15:15
Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen Reactie

Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen

14:40
Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent

Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent

15:00
3
De Condé spreekt klare taal over vertrekker: "Belofte gedaan aan meest fanatieke supporters"

De Condé spreekt klare taal over vertrekker: "Belofte gedaan aan meest fanatieke supporters"

14:30
Kadiri met Dender tegen Union SG: "Ik trok meermaals naar het Dudenpark"

Kadiri met Dender tegen Union SG: "Ik trok meermaals naar het Dudenpark"

14:15
Transfers van Dolberg en Simic naast elkaar gelegd: "Het kan toch niet anders?"

Transfers van Dolberg en Simic naast elkaar gelegd: "Het kan toch niet anders?"

14:00
Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen?

Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen?

13:30
4
LIVE: Pakt Club Brugge volle buit in La Louvière in generale repetitie op Champions League-campagne?

LIVE: Pakt Club Brugge volle buit in La Louvière in generale repetitie op Champions League-campagne?

13:00
"Ik dacht alles gezien te hebben": Wouter Vrancken ziet dat alle rotte appels weg zijn bij STVV

"Ik dacht alles gezien te hebben": Wouter Vrancken ziet dat alle rotte appels weg zijn bij STVV

13:15
26+1: wat houdt dat extra miljoen euro in dat Genk voor Tolu kan vangen?

26+1: wat houdt dat extra miljoen euro in dat Genk voor Tolu kan vangen?

13:00
Domenico Tedesco charmeert bij Fenerbahçe: "Hij heeft meteen indruk gemaakt"

Domenico Tedesco charmeert bij Fenerbahçe: "Hij heeft meteen indruk gemaakt"

12:30
Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"

Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"

12:00
2
Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

11:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 3
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Union Berlin Union Berlin 2-4 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3-3 1. FC Köln 1. FC Köln
Freiburg Freiburg 3-1 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-1 RB Leipzig RB Leipzig
Bayern München Bayern München 5-0 Hamburger SV Hamburger SV
FC St. Pauli FC St. Pauli 14/09 FC Augsburg FC Augsburg
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 14/09 Werder Bremen Werder Bremen

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over La Louvière - Club Brugge: 1-0 filip hendrix filip hendrix over 🎥 Wow! Ploegmaat van Trossard maakt geweldig doelpunt voor Arsenal Steve--77 Steve--77 over "Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde Dirk1897 Dirk1897 over FCV Dender EH - Union SG: 0-1 Vital Verheyen Vital Verheyen over Standard - KV Mechelen: 1-1 Venom#13 Venom#13 over Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen? Dog3 Dog3 over Juventus - Inter Milaan: 4-3 Venom#13 Venom#13 over Arsenal - Nottingham Forest: 3- Boktor Boktor over Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen" Andreas2962 Andreas2962 over Arthur Theate en Eintracht Frankfurt gaan kopje onder tegen negen(!) tegenstanders Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved