Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"

Frank Boeckx doet wel héél opvallende onthulling in Mignolet-verhaal: "Afspraken met Mannaert zijn van tafel"
Foto: © photonews
Club Brugge hanteert dit seizoen een opmerkelijk rotatiesysteem onder de lat, met Simon Mignolet en Nordin Jackers die elk hun kans krijgen. Een ongewone situatie voor een club met titelambities, en eentje die ook oud-doelman en analist Frank Boeckx aan het denken zet.

“Mignolet is een icoon”, zegt Boeckx in HUMO. “Hij werd de voorbije vijf jaar vier keer verkozen tot beste keeper van België. Dan vind ik niet dat je iemand met die status zomaar mag degraderen. Dit is een smet op het einde van zijn carrière.”

Achter de schermen lijkt er bovendien meer te spelen. Boeckx hoorde dat Mignolet ooit afspraken had met Vincent Mannaert over een rol binnen de club na zijn actieve carrière. “Maar door het vertrek van Mannaert zou dat nu van tafel zijn. Bart Verhaeghe zou niet meer meewillen in dat verhaal.”

Bart Verhaeghe zou Mignolet geen functie meer willen geven

Sportief valt er nog enig begrip te vinden voor de keuzes van coach Hayen. Mignolet sukkelde de voorbije seizoenen vaker met blessures op cruciale momenten. Door beide keepers speelminuten te geven, kan Club vermijden dat er onvoorbereid moet worden teruggevallen op een doublure.

Toch voelt Boeckx aan dat Mignolet liever altijd zou spelen. “Hayen kan het verkopen, maar voor Mignolet is het moeilijk. Hij krijgt nu dezelfde situatie als ik ooit bij AA Gent meemaakte met Matz Sels. Daar zat tenminste nog een tactische uitleg achter. Hier lijkt het eerder een compromis.”

Volgens Boeckx is er voorlopig één duidelijke winnaar: Nordin Jackers. “Hij speelt meer dan voorheen en toont dat hij klaar is voor dit niveau. Voor Mignolet is het slikken dat hij niet langer de onbetwiste nummer één is. De vraag is hoe lang dit systeem houdbaar blijft.”

1 reacties
