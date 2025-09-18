Bart Verhaeghe legt piekfijn uit hoe het rotatiesysteem Jackers-Mignolet tot stand kwam en wie het besliste

Het rotatiesysteem tussen Simon Mignolet en Nordin Jackers blijft voor veel discussie zorgen. Bij Club Brugge houden ze echter vast aan de aanpak, en voorzitter Bart Verhaeghe in HLN gaf tekst en uitleg over hoe de beslissing tot stand kwam.

“Ik beslis daar niet over”, klonk het. “Daar is een open discours tussen het sportieve beleid en de staf over gevoerd. Er zijn geen ego’s meer binnen Club Brugge. De laatste was Ronny Deila, en hij is buitengezet. Wij gaan niet meer met zulke mensen in zee.”

Volgens Verhaeghe gaat het om een collectieve keuze. “Dat is een gedragen beslissing. De keeperstrainer en de coach zijn met dat voorstel afgekomen. Toen zij dat idee lanceerden, hebben wij gezegd: ‘Als dat volgens jullie de beste oplossing is, dan moet je dat doen.’”



Bart Verhaeghe zegt dat Nicky Hayen en de keeperstrainer het rotatieplan hadden

De Club-voorzitter benadrukt dat het bestuur wel de lijnen uitzet. “Wij stellen de kern samen. Wij bepalen de voetbalvisie – ’t zal wel zijn. Als je 40, 50 miljoen euro uitgeeft, dan wil ik wel dat dat materiaal gebruikt wordt zoals Club Brugge het ziet. Maar de trainer en staf moeten die spelers beter maken.”

Over de contracten van zijn doelmannen is Verhaeghe duidelijk: “De verlenging van Jackers of het nog niet rond de tafel zitten met Mignolet, dat zijn financiële voorwaarden. Dat bepalen wij. Op het veld gaat het over belasting, leeftijd en prestaties. Nordin heeft ons al veel punten opgeleverd. Simon natuurlijk ook, maar hij heeft er ook wel eens verloren.”

Tot slot pareert Verhaeghe de kritiek van buitenaf. “Ik snap alle kritiek en kan het ook plaatsen, maar soms haal ik eens mijn schouders op. Die rotatie is geen staatszaak, hé. Bovendien hebben jullie niet alle informatie.”