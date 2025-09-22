Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

Ruben van Bommel liep zondag in de topper tegen Ajax een zware knieblessure op. Voor de 21-jarige PSV-aanvaller betekent dit waarschijnlijk het einde van zijn seizoen. Het nieuws is een harde klap voor zowel de speler als de club.

Van Bommel kwam afgelopen zomer over van AZ en werd met een transfersom van 15,8 miljoen euro de duurste aankoop van PSV. Zijn komst wekte veel verwachtingen bij de Eindhovenaren.

De jonge aanvaller begon sterk aan het seizoen. In zes competitiewedstrijden scoorde hij al drie keer, terwijl hij in de Champions League tegen Union ook de eerredder binnenkopte. Zijn prestaties lieten zien dat hij het vertrouwen van PSV al snel rechtvaardigde.

Ruben van Bommel is de rest van het seizoen out

Persoonlijk probeert Van Bommel positief te blijven. “Op het moment dat het gebeurde, voelde ik meteen dat het mis was", zei hij. “Dit is een harde klap, maar de knop gaat snel om. Ik ga alles doen om op de best mogelijke manier terug te keren.”

Hoewel hij voorlopig niet kan spelen, wil Van Bommel het team van dichtbij blijven steunen. Hij zal aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden om zijn ploeggenoten te helpen, ook al kan hij zelf niet in actie komen.

Voor PSV betekent dit een onverwachte tegenslag. De club zal moeten zoeken naar alternatieven in de aanval terwijl Van Bommel herstelt, wat de druk op de overige spelers verhoogt in een al intensief seizoen.