🎥 VAR redt Kevin De Bruyne van strafschop: Napoli met de schrik vrij

Het Napoli van Kevin De Bruyne zet zijn mooie reeks voort in de Serie A. De Italiaanse club pakte de drie punten tegen Pisa in het Diego Armando Maradona-stadion maandagavond, goed voor een 12 op 12.

Het is niet eenvoudig geweest voor de Napolitanen, die met 3-2 hebben gewonnen. Aan de kant van de club uit Napels waren Billy Gilmour (39'), Leonardo Spinazzola (73') en Lorenzo Lucca (82') de doelpuntenmakers. De recent gepromoveerde ploeg zag op zijn beurt M'Bala Nzola (60') en Lorran (90') scoren.

Met dank aan de VAR?

Kevin De Bruyne en zijn teamgenoten hadden in de eerste helft de leiding genomen voordat de bezoekers gelijkmaakten vanaf de strafschopstip na een uur spelen. De thuisploeg nam vervolgens dertien minuten later opnieuw de leiding en zelfs met twee doelpunten voorsprong acht minuten voor het einde van de reguliere speeltijd.

Aan het einde van de wedstrijd gaf Lorran echter hoop aan Pisa. Dit gaf de bezoekende spelers een boost, maar het was niet genoeg.

Kevin De Bruyne speelde de hele wedstrijd

De Rode Duivel speelde de hele wedstrijd. Hij leverde echter geen assist af en scoorde niet met zijn nieuwe team. Tot nu toe heeft hij al twee doelpunten gescoord in vier wedstrijden in de Serie A. In de eerste helft kwam hij goed weg na een fout op Mehdi Leris.

Er leek een strafschop te gaan komen, maar Leris had in de fase voorafgaand aan de fout de bal met de hand beroerd. En zo kwam de VAR tussen: geen elfmeter. Op dit moment staat Napoli bovenaan in de Italiaanse competitie. Het team heeft een mooie 12 op 12 behaald aan het begin van dit seizoen.