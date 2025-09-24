🎥 Timothy Castagne beslissend in bekerzege Fulham

De voorbije competitiewedstrijden moest Timothy Castagne van op de bank toekijken hoe zijn ploegmaats bij Fulham het ervan af brachten. In de EFL Cup kreeg hij van coach Marco Silva wel nog eens speelminuten.

Bij Fulham moet Timothy Castagne ook dit seizoen de concurrentie aangaan met Kenny Tete. Zijn coach Marco Silva lijkt, net als vorig seizoen, een voorkeur te hebben voor de Nederlander. Dat is natuurlijk niet gunstig voor de Rode Duivel.

En dus moet onze landgenoot zich bewijzen tijdens de weinige momenten die hij krijgt. Zo speelde Fulham op woensdag een bekerwedstrijd tegen vierdeklasser Cambridge United. Castagne stond in de basisopstelling en speelde de volledige wedstrijd.

Timothy Castagne in rol van aangever

In de 66e minuut van de wedstrijd gaf de Rode Duivel de bal aan Emile Smith-Rowe, die wist te scoren. Meteen een assist dus voor Castagne, wat het ongetwijfeld deugd zal doen. Dit doelpunt was overigens het enige van de wedstrijd.

Ondanks 77 procent balbezit en vijftien schoten, waarvan zes op doel, slaagde Fulham er niet in om de score te vergroten tegen de bescheiden tegenstander. Het belangrijkste was echter gedaan: De ploeg gaat door naar de volgende ronde van de bekercompetitie.

De volgende uitdaging voor Fulham, dat momenteel op de achtste plaats staat in de Premier League, zal aankomende zondag zijn. Ze reizen af naar Villa Park om daar het Aston Villa van Youri Tielemans en Amadou Onana te ontmoeten.