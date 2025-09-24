Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens"

Jordi Vanlerberghe heeft in een interview met Het Nieuwsblad enkele persoonlijke ervaringen gedeeld over zijn samenwerking met Gert Verheyen. De verdediger werkte met Verheyen zowel bij de nationale jeugd als bij KVO.

Vanlerberghe, momenteel in Denemarken actief bij Brondby IF, omschrijft Verheyen als een warme en eerlijke persoon. Hij haalt een interland in Portugal aan als illustratie. “Alles leek tegen te zitten, de ref was een thuisfluiter, het hotel was zeer matig en noem maar op”, klinkt het.

Volgens Vanlerberghe voelde Verheyen de negatieve sfeer aan en besloot hij in te grijpen. “Om de sfeer wat op te krikken is Gert dertig pizza’s gaan halen. Ik denk zelfs dat hij ze uit eigen zak betaalde”, aldus Vanlerberghe.

De speler benadrukt dat Verheyen zich onderscheidt door zijn oprechte karakter. “Het is zo’n warme, eerlijke mens die misschien wel te goed is voor de harde voetbalwereld, zeker als coach”, verklaart hij. Deze eigenschap komt volgens Vanlerberghe niet vaak voor in het professionele voetbalmilieu.

Open communicatie en realisme

Tijdens zijn periode bij KVO werkte Vanlerberghe opnieuw onder Verheyen. Hij verwijst naar een wedstrijd tegen Club Brugge, waarbij de coach zich opvallend open opstelde. “We hadden met Laurens De Bock, Tom De Sutter, Nicolas Lombaerts en Sander Coopman wel wat ervaring in de groep”, licht Vanlerberghe toe.

Bij de wedstrijdbespreking sprak Verheyen duidelijke taal: “Gasten, de kans dat we hier vandaag gaan winnen is klein, maar we gaan er alles aan doen om de schade te beperken.” Vanlerberghe merkt op dat deze uitspraak tot verwarring leidde bij sommige spelers. “Er zaten er toch een paar wat vreemd naar elkaar te kijken. De wat meer ervaren mannen begonnen zelfs te lachen”, aldus de verdediger.