RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

In de Challenger Pro League keken op zatermiddag de beloftenploegen van Anderlecht en Club Brugge elkaar in de ogen. Voor Club NXT een nieuwe kans om voor het eerst dit seizoen de zege te pakken.

Na de bemoedigende prestatie tegen KV Kortrijk, waar Club NXT als eerste punten kon afsnoepen van KVK, was het beloftenelftal van Club Brugge kansloos in de midweekpartij tegen Lommel (0-2).

De RSCA Futures kenden een iets betere competitiestart. Na de zege op Olympic Charleroi stonden de Brusselaars op een tiende plaats met zeven punten. Vooral bij Club NXT stond er dus behoorlijk wat druk op de wedstrijd. En het waren de Bruggelingen die op voorsprong kwamen. Na 24 minuten knalde Thibaut Van Ancker de bal in het dak van het doel. Van Acker, de oudste man op het veld, tekent zo voor de twee recentste goals van Blauw-Zwart.

Lang kon Club NXT niet profiteren van zijn voorsprong. De Servische spits Mihajlo Cvetkovic, die vrijdag nog voor het A-elftal inviel tegen OH Leuven, bracht de Brusselaars langszij met een sluw tikje.

Net voor de rust kreeg Kanaté zijn tweede gele kaart van de namiddag. En dus moesten de Futures de volledige tweede helft afwerken met een mannetje minder. Maar dat leken ze prima te doen. Cvetkovic zorgde met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd voor de voorsprong.

Net voor het ingaan van het slotkwartier kwam Club NXT toch nog langszij via Lund Jensen. Een puntendeling en dus nog altijd geen zege voor Club NXT, dat met een punt weinig opschiet en nog steeds voorlaatste staat in het klassement. De Futures springen (voorlopig) over RWDM, dat op zondag nog in actie komt.