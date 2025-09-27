Vincent Kompany wrijft zich in de handen en is getuige van een historische gebeurtenis

Vincent Kompany wrijft zich in de handen en is getuige van een historische gebeurtenis
Foto: © photonews

Weinigen in de voetbalwereld zullen zich momenteel meer in de handen wrijven dan Vincent Kompany. Onder zijn leiding wervelt Bayern over de tegenstand in de Bundesliga.

Dat was vrijdagavond ook weer het geval. Zoals wel vaker was dit in niet geringe mate te danken aan Harry Kane. Hij is de speler in de geschiedenis geworden die het snelst bij een club 100 doelpunten heeft gemaakt. Door tweemaal te scoren tegen Werder Bremen, heeft de Engelse spits al 100 keer de weg naar doel gevonden voor Bayern.

Zo heeft hij één match minder nodig dan Cristiano Ronaldo en Erling Haaland om 100 keer de netten te doen trillen voor een club. De status van Kane bij Bayern München is zo nog wat grootser geworden. Zijn goals tegen Bremen waren nu niet bepaald wat je pareltjes noemt, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Het gaat om de efficiëntie.

Kane maakt niet de moeilijkste goals

Kane heeft wel de verdienste dat hij zelf met de rust in zicht een strafschop afdwong. Hij zette zich zelf achter de bal en stuurde de doelman naar de verkeerde kant. Twintig minuten ver in de tweede helft stond Kane goed gepositioneerd in het centrum en kon hij van in de zestien meter simpel het leer in doel schuiven. Hij heeft al moeilijkere goals gemaakt.

Werder Bremen was zo wel helemaal tegen het canvas geslagen, want Diaz had halverwege de eerste helft de score geopend. Nadat Kane Bayern deed uitlopen richting 3-0, deed Laimer er in de slotminuten nog een schepje bovenop met de 4-0. Bremen moest dus met een verwachte pandoering de reis huiswaarts weer inzetten.

Doelsaldo Bayern spreekt voor zich

Bayern München heeft na vijf speeldagen het maximum van de punten en vooral een zinderend doelsaldo van +19. Bovendien heeft het in de Champions League ook al de maat genomen van Chelsea. Vincent Kompany ziet dat het goed is.

Vincent Kompany

