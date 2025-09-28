🎥 Ex-Buffalo Gift Orban gaat de wereld rond met onbegrijpelijke misser...

Gift Orban speelt nu voor het Italiaanse Hellas Verona. Afgelopen weekend viel hij op met een enorme misser tegen Roma.

Sinds zijn doorbraak bij KAA Gent heeft Gift Orban al heel wat meegemaakt in Europa. Ondanks zijn eerste fratsen bij de Buffalo's werd hij voor 14 miljoen verkocht aan Lyon, waar hij ook van zich liet spreken.

In Lyon slaagden ze er nooit echt in om grip op Orban en besloten hem slechts een jaar na zijn komst te verkopen aan Hoffenheim voor negen miljoen. Ook in Duitsland is het verhaal gemengd: vier doelpunten in zeven optredens in de Bundesliga, maar dan toch een uitleenbeurt (met aankoopoptie) aan Hellas Verona na slechts zes maanden.

Nog steeds onvoorspelbaar

Vorige week opende Orban zijn rekening in Italië door vanop de stip gelijk te maken tegen Juventus. Dit weekend miste hij echter een kans die ogenschijnlijk nog makkelijker leek dan een één-op-één duel vanaf elf meter.

De voormalige sensatiespeler van Hein Vanhaezebrouck stond namelijk helemaal alleen bij de kleine rechthoek. AS Roma-doelman Mile Svilar wou al bijna de bal uit zijn netten halen maar dat was buiten de onhandigheid van Orban gerekend.

😱 | Hoe is het mogelijk om zo'n kans van dichtbij te missen? 🤏⁉️ #RomaVerona pic.twitter.com/9V6aODSEcc — DAZN België (@DAZN_BEFR) 28 september 2025

Waarschijnlijk dacht ook hij rustig de bal in het doel te schuiven, maar Gift Orban raakte alsnog de dwarsligger. Het had de levensbelangrijke aansluitingstreffer moeten zijn, maar het was Roma dat in de tweede helft de 2-0 op het bord zette, meteen ook de eindstand.