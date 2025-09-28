🎥 Geen droomstart: Arnaud Bodart laat zich verrassen in eerste wedstrijd in de Ligue 1

🎥 Geen droomstart: Arnaud Bodart laat zich verrassen in eerste wedstrijd in de Ligue 1
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arnaud Bodart maakte zondag zijn competitiedebuut, maar kon niets doen tegen het enige doelpunt in de wedstrijd tussen Lille en Lyon. Hoewel Lille het overwicht had, was het Lyon dat uiteindelijk met de drie punten gingen lopen.

Na de blessure van Berke Özer kreeg Arnaud Bodart afgelopen zondag zijn eerste basisplaats in de competitie sinds zijn transfer naar LOSC. Ook Nathan Ngoy stond in de basis bij Lille, terwijl Malick Fofana aan de aftrap verscheen voor Lyon.

Bij zijn debuut werd de voormalige doelman van Standard al na een kwartier verrast. Hij stond machteloos tegen de kopbal van Tyler Morton, die te veel ruimte kreeg in het strafschopgebied.

Daarna kreeg Bodart weinig kansen te verwerken, want Lille domineerde de wedstrijd ruimschoots. De club creëerde tal van kansen met veertien doelpogingen, waarvan er slechts drie op doel waren.

LOSC miste efficiëntie, in tegenstelling tot Lyon, dat één van zijn twee doelpogingen wist te benutten. Lille speelde beter en maakte aanspraak op een gelijkmaker, maar die bleef uit.

Een teleurstellend debuut voor Arnaud Bodart, al zal hij naar verwachting donderdagavond zijn eerste Europese wedstrijd spelen met Lille. Dan staat een uitwedstrijd tegen AS Roma in de Europa League op het programma

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lyon
Lille OSC
Arnaud Bodart

Meer nieuws

Stef Wils ziet ondanks dertiende plaats met Antwerp toch nog deze positieve zaken

Stef Wils ziet ondanks dertiende plaats met Antwerp toch nog deze positieve zaken

23:30
1
Van Brederode maakt al het verschil voor KV Mechelen, en niet tegen Pier en Pol: veel lof voor nieuwe aanwinst Reactie

Van Brederode maakt al het verschil voor KV Mechelen, en niet tegen Pier en Pol: veel lof voor nieuwe aanwinst

22:20
Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

Lierse bijt tanden stuk op stug Olympic Charleroi en blijft teleurgesteld achter

22:30
Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij

Dender en La Louvière sluiten het weekend af met slaapwekkende partij

22:00
Virgil van Dijk is kritisch na eerste nederlaag van Liverpool: "Het moet echt snel beter"

Virgil van Dijk is kritisch na eerste nederlaag van Liverpool: "Het moet echt snel beter"

21:40
Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend Reactie

Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend

21:05
12
Goed nieuws! Rode Duivel keert na zes maanden terug op het veld na lang blessureleed

Goed nieuws! Rode Duivel keert na zes maanden terug op het veld na lang blessureleed

21:20
Geen goede generale repetitie voor Newcastle met oog op clash tegen Union in Champions League

Geen goede generale repetitie voor Newcastle met oog op clash tegen Union in Champions League

21:00
Opvolger van Storm drukt zijn stempel: KV Mechelen springt over Anderlecht naar een knappe derde plaats

Opvolger van Storm drukt zijn stempel: KV Mechelen springt over Anderlecht naar een knappe derde plaats

20:27
1
Ivan Leko ziet ondanks zege nog ferme werkpunten voor KAA Gent en houdt zich niet in

Ivan Leko ziet ondanks zege nog ferme werkpunten voor KAA Gent en houdt zich niet in

20:15
2
Bizarre toestand van Antwerp-verdediger Tsunashima blijft ook voor sportartsen een raadsel

Bizarre toestand van Antwerp-verdediger Tsunashima blijft ook voor sportartsen een raadsel

20:30
🎥 Ex-Buffalo Gift Orban gaat de wereld rond met onbegrijpelijke misser...

🎥 Ex-Buffalo Gift Orban gaat de wereld rond met onbegrijpelijke misser...

20:00
Tom Reyners na nieuwe thuisnederlaag Lommel: "Zelfde verhaal als tegen Jong Genk"

Tom Reyners na nieuwe thuisnederlaag Lommel: "Zelfde verhaal als tegen Jong Genk"

19:50
Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig"

Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig"

19:30
10
Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen"

Marlon Fossey richt zich naar Standard-fans na rode kaart: "Het is een eer om voor deze club te spelen"

19:00
5
'Inter lijkt nu al zeker van zijn stuk: prijskaartje van Stankovic zal alleen maar stijgen'

'Inter lijkt nu al zeker van zijn stuk: prijskaartje van Stankovic zal alleen maar stijgen'

18:30
KAA Gent toont efficiëntie op Jan Breydel en pakt drie zeer nuttige punten na spektakelduel

KAA Gent toont efficiëntie op Jan Breydel en pakt drie zeer nuttige punten na spektakelduel

17:58
'Ex-Antwerpspeler Ilenikhena op weg naar straffe wintertransfer'

'Ex-Antwerpspeler Ilenikhena op weg naar straffe wintertransfer'

17:30
"Ik ben fan": maar toch volgt er stevige kritiek op Kevin De Bruyne

"Ik ben fan": maar toch volgt er stevige kritiek op Kevin De Bruyne

18:00
STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel" Reactie

STVV misnoegd over VAR en Visser na resem controversiële fases tegen RC Genk: "Alles was in ons nadeel"

17:29
5
"Vraag is hoe je meer mensen kan bereiken": Lorin Parys met dé vraag, vrouwenvoetbalkrant stopt (voorlopig?)

"Vraag is hoe je meer mensen kan bereiken": Lorin Parys met dé vraag, vrouwenvoetbalkrant stopt (voorlopig?)

22:15
'Franse topclub willen gouden slag slaan bij RSC Anderlecht'

'Franse topclub willen gouden slag slaan bij RSC Anderlecht'

17:00
5
Mo Messoudi komt met eerste update over blessure van Bas Van den Eynden

Mo Messoudi komt met eerste update over blessure van Bas Van den Eynden

16:30
2
Promise David doet boekje open over reactie na doelpunt en frustratie bij wissel

Promise David doet boekje open over reactie na doelpunt en frustratie bij wissel

16:00
Ontzettend hard verdict voor STVV: Genk pakt pas in 95e minuut de volle buit op veld van tienkoppige rivaal

Ontzettend hard verdict voor STVV: Genk pakt pas in 95e minuut de volle buit op veld van tienkoppige rivaal

15:52
Aster Nzeyimana haalt bijzonder hard uit naar Genksupporters voor pyro-actie

Aster Nzeyimana haalt bijzonder hard uit naar Genksupporters voor pyro-actie

15:30
13
Spiekbriefje van Nicky Hayen: Hans Vanaken verklapt wat de boodschap was

Spiekbriefje van Nicky Hayen: Hans Vanaken verklapt wat de boodschap was

15:00
De druppel? Ondanks contract voor nog drie jaar lijkt geduld met KAA Gent-speler helemaal op

De druppel? Ondanks contract voor nog drie jaar lijkt geduld met KAA Gent-speler helemaal op

14:30
3
"Voor kleuren, club en stad": acties van supporters STVV en KRC Genk spreken voor zich

"Voor kleuren, club en stad": acties van supporters STVV en KRC Genk spreken voor zich

13:43
'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman'

'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman'

14:00
6
Romeo Vermant verlost Club Brugge tegen Standard en heeft boodschap voor Mechele Reactie

Romeo Vermant verlost Club Brugge tegen Standard en heeft boodschap voor Mechele

13:15
Ondanks doelpunt en succes: Imke Courtois bijt van zich af over Genkspeler

Ondanks doelpunt en succes: Imke Courtois bijt van zich af over Genkspeler

13:30
1
Beveren blijft doorstomen met achtste zege op rij: "Onze slechtste match tot nu toe"

Beveren blijft doorstomen met achtste zege op rij: "Onze slechtste match tot nu toe"

12:50
"Daar geloof ik niet veel van": Johan Boskamp spreekt klare taal over houding Wouter Vrancken

"Daar geloof ik niet veel van": Johan Boskamp spreekt klare taal over houding Wouter Vrancken

13:00
Wouter Vrancken koos na ontgoochelingen bij Genk en Gent voor "minder centen, wel andere rijkdom"

Wouter Vrancken koos na ontgoochelingen bij Genk en Gent voor "minder centen, wel andere rijkdom"

12:30
Ex van 18-jarige Lamine Yamal doet boekje open over liefdesleven: "Hij heeft letterlijk een vrouwenkalender"

Ex van 18-jarige Lamine Yamal doet boekje open over liefdesleven: "Hij heeft letterlijk een vrouwenkalender"

12:00
13

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 6
Strasbourg Strasbourg 1-2 Marseille Marseille
Lorient Lorient 3-1 Monaco Monaco
Toulouse Toulouse 2-2 Nantes Nantes
PSG PSG 2-0 Auxerre Auxerre
Nice Nice 1-1 Paris FC Paris FC
Angers Angers 0-2 Stade Brestois Stade Brestois
Lille OSC Lille OSC 0-1 Lyon Lyon
Metz Metz 0-0 Le Havre Le Havre
Rennes Rennes 0-0 RC Lens RC Lens

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over 'Contractverlenging voor Coosemans? Nog drie scenario's op tafel voor doelman' Andreas2962 Andreas2962 over Fink en Ito spreken namens Genk over beslissingen Visser en wangedrag fans: uitspraken zijn soms verwarrend SeniorClub SeniorClub over Aster Nzeyimana haalt bijzonder hard uit naar Genksupporters voor pyro-actie Dan the Man Dan the Man over 🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge Jos Het Ei Jos Het Ei over Zulte Waregem - Antwerp: 2-0 Jos Het Ei Jos Het Ei over Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem? Jos Het Ei Jos Het Ei over Vincent Janssen trekt heel zware conclusie: "Top zes is gewoon niet aan de orde" Jos Het Ei Jos Het Ei over Stef Wils ziet ondanks dertiende plaats met Antwerp toch nog deze positieve zaken Eldonte Eldonte over Ex van 18-jarige Lamine Yamal doet boekje open over liefdesleven: "Hij heeft letterlijk een vrouwenkalender" SmurF SmurF over Ex-scheidsrechter is scherp voor Visser en VAR in Limburgse derby: "De arbitrage was rampzalig" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved