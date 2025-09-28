🎥 Geen droomstart: Arnaud Bodart laat zich verrassen in eerste wedstrijd in de Ligue 1

Arnaud Bodart maakte zondag zijn competitiedebuut, maar kon niets doen tegen het enige doelpunt in de wedstrijd tussen Lille en Lyon. Hoewel Lille het overwicht had, was het Lyon dat uiteindelijk met de drie punten gingen lopen.

Na de blessure van Berke Özer kreeg Arnaud Bodart afgelopen zondag zijn eerste basisplaats in de competitie sinds zijn transfer naar LOSC. Ook Nathan Ngoy stond in de basis bij Lille, terwijl Malick Fofana aan de aftrap verscheen voor Lyon.

Bij zijn debuut werd de voormalige doelman van Standard al na een kwartier verrast. Hij stond machteloos tegen de kopbal van Tyler Morton, die te veel ruimte kreeg in het strafschopgebied.

Daarna kreeg Bodart weinig kansen te verwerken, want Lille domineerde de wedstrijd ruimschoots. De club creëerde tal van kansen met veertien doelpogingen, waarvan er slechts drie op doel waren.

LOSC miste efficiëntie, in tegenstelling tot Lyon, dat één van zijn twee doelpogingen wist te benutten. Lille speelde beter en maakte aanspraak op een gelijkmaker, maar die bleef uit.

Een teleurstellend debuut voor Arnaud Bodart, al zal hij naar verwachting donderdagavond zijn eerste Europese wedstrijd spelen met Lille. Dan staat een uitwedstrijd tegen AS Roma in de Europa League op het programma