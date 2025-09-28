KV Kortrijk blijft in het spoor van leider SK Beveren: "Het is een hele goede week geweest"

KV Kortrijk won op zaterdag met het kleinste verschil van Eupen. Het is de tweede zege op rij voor de West-Vlamingen, na de zege op woensdag tegen RWDM Brussels. Zo blijven ze in het spoor van leider Beveren.

Na een aangename wedstrijd, waarin Eupen goed begon maar KV Kortrijk snel de regie overnam, won Kortrijk uiteindelijk met het kleinste verschil. Doelpuntenmaker Lennard Hens was tevreden met de prestatie van zijn team.

“We spelen een heel volwassen wedstrijd. Na het doelpunt hebben we nog kansen gehad. Al bij al is het een verdiende zege tegen een goede ploeg die mee zal strijden voor de top zes, misschien zelfs top drie”, vertelt hij voor de microfoon van DAZN.

Ook Michiel Jonckheere was tevreden dat Kortrijk thuis de drie punten wist te pakken: “Het was de derde wedstrijd in één week tijd, met twee toppers. Zowel tegen RWDM als tegen Eupen vandaag hebben we verdiend gewonnen.”

Veel gemiste kansen

“Het is jammer dat de jongens zich niet sneller belonen. In de laatste minuten kan dan nog veel gebeuren, maar uiteindelijk is het gewoon een heel goede week geweest tegen twee teams die wat mij betreft top zes gaan spelen”, gooit ook hij bloemetjes naar de tegenstanders.

Voor Eupen is het de derde wedstrijd op rij zonder zege. “We komen nochtans gretig uit de kleedkamer en hadden de beste kansen in de eerste helft. Na het tegendoelpunt zijn we blijven vechten en ook met tien gaven we niet op. We mogen trots zijn op deze prestatie”, vertelde aanvoerder Rune Paeshuyse.