Clash De Bruyne-Conte verdeelt Italiaanse pers: "Dat komt door zijn fysieke conditie"

Het conflict tussen Kevin De Bruyne en Antonio Conte houdt de Italiaanse media bezig La Gazzetta dello Sport toont begrip voor de beslissing van de Napoli-coach om De Bruyne vroegtijdig te wisselen.

“De Bruyne oogde traag en uit vorm. De boodschap van Conte was raak.” Volgens de roze sportkrant verloor de Rode Duivel het ‘duel der oude tovenaars’ van Luka Modric, zowel op technisch als fysiek vlak.

Ook Corriere della Sera is kritisch: “Hij heeft niet de impact die we allemaal verwacht hadden. Dat komt deels door zijn fysieke conditie, maar ook door het uitblijven van de ‘laserpasses’ zoals hij die bij City verstuurde.” De krant legt de nadruk op het beperkte effect van De Bruyne in het Napoli-spel.



Corriere dello Sport ziet daarentegen wel positieve kanten: “Hij toont leiderschap en is belangrijk voor zijn ploeg met enkele goeie passes. Tot die wissel, natuurlijk. En dan toont zélfs rustige Kevin een moment van afgunst.”

Relatie staat al vroeg onder druk

De Italiaanse pers legt vooral de vinger op het fysieke aspect van De Bruyne. Het lijkt erop dat hij nog niet volledig hersteld is van de eerdere intensieve weken, waardoor zijn invloed op het spel beperkt blijft.

Ook de wissel van Conte wordt veelvuldig besproken. Terwijl de ene krant begrip toont voor de tactische keuze, beklemtoont een andere het effect op De Bruyne zelf. Het toont aan dat de relatie tussen speler en coach al vroeg dit seizoen onder druk staat.

Voor De Bruyne en Napoli wordt het nu belangrijk om dit conflict snel te neutraliseren. De media volgen elke beweging, en de Rode Duivel zal moeten laten zien dat hij zowel fysiek als mentaal klaar is om zijn niveau van wereldklasse opnieuw te bevestigen.