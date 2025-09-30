Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

Club Brugge moet het enkele weken of zelfs langer zonder Raphael Onyedika doen. Toch is er binnenkort héél groot nieuws te melden over de 24-jarige Nigeriaan?

Het blijft opvallend dat Raphael Onyedika afgelopen zomer geen transfer heeft gemaakt. Meer zelfs: de middenvelder maakte zelf ook geen aanstalten om te vertrekken.

Eintracht Frankfurt toonde concrete interesse, maar de Duitse subtopper besefte al snel dat Club Brugge de jackpot verwacht. Onyedika besefte afgelopen zomer zelf ook al dat de echte topclubs volgende zomer zullen aankloppen.

Zal Raphael Onyedika het transferrecord verbreken?

Onyedika is ondertussen uitgegroeid tot één van dé sterkhouders van blauw-zwart. Ook in het Jan Breydelstadion weet iedereen vandaag al dat de 17-voudig Nigeriaans international na dit seizoen het transferrecord van Ardon Jashari zal verbeteren.

Al is er in de tussentijd werk aan de winkel. Het contract van Onyedika loopt medio 2027 af. Al zal dat niet lang meer zou blijven. Club Brugge praat met de speler om zijn overeenkomst met één of twee seizoenen te verlengen.

Géén beloftes of garanties

Net als bij Joel Ordoñez - de Ecuadoriaan tekende na zijn transfersoap een nieuw contract - is het de bedoeling om volgende zomer te cashen op Onyedika. Zonder enige beloftes of een afkoopclausule. Daar doet blauw-zwart niét aan mee.