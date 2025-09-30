Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

Club Brugge moet het enkele weken of zelfs langer zonder Raphael Onyedika doen. Toch is er binnenkort héél groot nieuws te melden over de 24-jarige Nigeriaan?

Het blijft opvallend dat Raphael Onyedika afgelopen zomer geen transfer heeft gemaakt. Meer zelfs: de middenvelder maakte zelf ook geen aanstalten om te vertrekken.

Eintracht Frankfurt toonde concrete interesse, maar de Duitse subtopper besefte al snel dat Club Brugge de jackpot verwacht. Onyedika besefte afgelopen zomer zelf ook al dat de echte topclubs volgende zomer zullen aankloppen.

Zal Raphael Onyedika het transferrecord verbreken?

Onyedika is ondertussen uitgegroeid tot één van dé sterkhouders van blauw-zwart. Ook in het Jan Breydelstadion weet iedereen vandaag al dat de 17-voudig Nigeriaans international na dit seizoen het transferrecord van Ardon Jashari zal verbeteren.

Al is er in de tussentijd werk aan de winkel. Het contract van Onyedika loopt medio 2027 af. Al zal dat niet lang meer zou blijven. Club Brugge praat met de speler om zijn overeenkomst met één of twee seizoenen te verlengen.

Géén beloftes of garanties

Net als bij Joel Ordoñez - de Ecuadoriaan tekende na zijn transfersoap een nieuw contract - is het de bedoeling om volgende zomer te cashen op Onyedika. Zonder enige beloftes of een afkoopclausule. Daar doet blauw-zwart niét aan mee.

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 18:45 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 18:45 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 21:00 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 21:00 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 21:00 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 21:00 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 01/10 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 01/10 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 01/10 PSV PSV
Barcelona Barcelona 01/10 PSG PSG
Napoli Napoli 01/10 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 01/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 01/10 Juventus Juventus
Monaco Monaco 01/10 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 01/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

Nieuwste reacties

filip hendrix filip hendrix over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp Sv1978 Sv1978 over Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang Batigoalll Batigoalll over Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart Sv1978 Sv1978 over Hein Vanhaezebrouck vernietigend voor Royal Antwerp FC Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Is er wel een spits om de Rode Duivels te redden in Wales? Rudi Garcia heeft een serieus probleem De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over De stoel van Stef Wils is al aan het wankelen en... er komt een interlandbreak aan cartman_96 cartman_96 over Ex-Anderlecht-speler schrijft geschiedenis met eerste 'groene kaart' in de geschiedenis van het voetbal Soloria Soloria over Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? 1872 1872 over Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen André Coenen André Coenen over Genk veroordeelt actie: "Kinderen en gezinnen met schrik" Kantine
