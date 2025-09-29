Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

Joel Ordoñez heeft een nieuw contract getekend bij Club Brugge. Een verrassing? Eigenlijk niet helemaal. De blauw-zwarte strategie is namelijk héél duidelijk.

Joel Ordoñez leek een volledige zomermercato lang op weg naar Olympique Marseille. Uiteindelijk kwam de transfer er niet. En daar had Club Brugge héél specifieke redenen voor.

Ondertussen is de hemel tussen club en speler - Ordoñez weigerde enkele weken lang om te spelen - helemaal opogeklaard. Meer zelfs: de Ecuadoriaan zette zijn krabbel onder een nieuw contract bij blauw-zwart.

Nieuw contract met héél duidelijke bedoeling

De verdediger ligt op die manier vast tot medio 2029 in het Jan Breydelstadion. Dat is (amper) één seizoen langer dan de termijn van zijn vorige overeenkomst. De andere cijfers in zijn contract zijn dan weer wel duidelijker aangepast.

De blauw-zwarte strategie achter deze contractverlenging is namelijk héél duidelijk. Ook Club Brugge is ervan overtuigd dat de marktwaarde van Ordoñez volgende zomer nog enkele miljoenen hoger zal liggen. Wat maakt dat extra loon dan nog uit?

Géén afkoopsom en géén afspraken

Minstens even belangrijk: Het Laatste Nieuws weet dat er géén afkoopsom is opgenomen in het nieuwe contract. Daarnaast zijn er géén beloftes of garanties uitgesproken met betrekking tot een transfer volgende zomer.

Niemand twijfelt er echter aan dat Ordoñez aan zijn laatste seizoen bij blauw-zwart bezig is. En de geïnteresseerde clubs zullen volgende zomer van een ander kaliber dan Marseille zijn. Wordt het Belgische transferrecord (opnieuw) gebroken?