'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge'

Geen nieuwe driepunter voor Club Brugge in de Champions League. Op bezoek bij Atalanta Bergamo werd met 2-1 verloren. Toch vielen een paar spelers zeker positief op en de topscouts hebben alweer goede punten genoteerd.

Joel Ordonez leek deze zomer op weg naar Olympique de Marseille, maar zover kwam het uiteindelijk niet. Ondertussen heeft hij een contractverlenging getekend bij Club Brugge en dus ligt hij er tot juni 2029 onder zeil.

Toch lijkt een transfer komende zomer in de lijn der verwachtingen te liggen. Zoals we eerder al aangaven is Internazionale een van de nieuwe gegadigden om hem te gaan in huis halen.

Scouts in de tribunes voor Joel Ordonez van Club Brugge

Ondertussen is er nog geen schot in de zaak gekomen of ook nog geen gesprek gekomen tussen de Italianen en blauw-zwart, maar de interesse is er wel nog steeds.

Zo zouden er scouts van Internazionale - en nog heel wat andere mooie clubs uit de Europese topcompetities - in de tribunes gezeten hebben in Bergamo om er onder meer Ordonez nadrukkelijk te scouten.