'Nieuwe buitenlandse topclub dringt aan bij Club Brugge: ook Vincent Kompany kan zijn rol spelen'
Foto: © photonews

De voorbije zomer leek een transfer van Joel Ordonez bijna een zekerheid. Onder meer Marseille toonde heel wat interesse in de centrale verdediger, maar uiteindelijk raakten ze er niet uit met Club Brugge over een transfer.

Joel Ordonez speelde en trainde even niet mee bij blauw-zwart. Ondertussen zijn de plooien tussen Club Brugge en hem in ieder geval alweer helemaal platgestreken.

Vorige week kwam er zelfs een contractverlenging voor de jonge centrale verdediging, waardoor hij nog wat langer onder zeil ligt op Jan Breydel. 

Lees ook... 'Club Brugge heeft een dik probleem: zware balans komt naar buiten'

Al hoeft dat niet meteen te betekenen dat hij er nog erg lang zal zijn. Het lijkt in de sterren geschreven te staan dat Ordonez in de zomer van 2026 wél zijn transfer zal krijgen en niet zal worden geblokkeerd.

Internazionale heeft Joel Ordonez van Club Brugge op de radar staan

Volgens Tuttosport zou Internazionale wel eens een van de geïnteresseerde ploegen kunnen worden om door te drukken voor Ordonez. De Milanezen zien in hem een van de meest gewilde opties.

Mogelijk zal ook Vincent Kompany nog zijn rol spelen in de zaak, want het plan A lijkt bij Internazionale tot op heden Dayot Upamecano. Als hij niet mag vertrekken bij Bayern München, wordt Ordonez een nog belangrijkere piste.

