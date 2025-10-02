De derde helft Tom Boonen verrast met heel opvallend verhaal over Ibrahimovic

Tom Boonen verrast met heel opvallend verhaal over Ibrahimovic
Foto: © photonews
Tom Boonen vertelde in de podcast Wielerclub Wattage een straf verhaal over een ontmoeting met Zlatan Ibrahimovic op Ibiza. De ex-wielrenner deed zich zelfs voor als singer-songwriter.

Tom Boonen was opnieuw te gast bij de podcast 'Wielerclub Wattage' van Sporza. Hij moest er weer een straf verhaal vertellen terwijl het publiek op zijn beurt moest raden of dit verhaal waargebeurd was.

En deze keer kwam Boonen met een heel zot verhaal... over Zlatan Ibrahimovic. "Afgelopen zomer was ik, samen met onder andere mijn goede vriend Matz Sels, aan het lunchen in Ibiza. In onze buurt zaten er enkele bekende voetballers aan een tafel: Zlatan Ibrahimovic, Marco Veratti en Marco Borriello."

Tom Boonen had een opvallende ontmoeting met Zlatan Ibrahimovic

"Zij werden allemaal gerust gelaten, maar af en toe moest ik eens op de foto met Belgen die me herkenden. Je zag die voetballers naar mij kijken: wie is dat? Even later ging ik zwemmen in de zee en kruiste ik die voetballers. 'Hey, who are you?', vroeg Ibrahimovic me", ging Boonen verder.

De voormalige wielrenner besloot om zijn echte identiteit te verbergen. "Waarop ik antwoordde: 'Ik ben Tom en ik ben een singer-songwriter uit België'. Hij vroeg of ik bekende liedjes had."

"'Ken je 'Als een leeuw in een kooi’', vroeg ik hem, waarop hij nee antwoordde. 'En wie ben jij?'. 'Ik ben Zlatan!' Ik antwoordde: 'Goed voor jou' en ging weg", besluit Boonen. Later onthulde hij aan het publiek dat zijn verhaal waargebeurd was.

