Emilio Ferrera is scherp: "Toen Kompany degradatievoetbal moest spelen..."

Emilio Ferrera is scherp: "Toen Kompany degradatievoetbal moest spelen..."
Word fan van Bayern München! 602

Emilio Ferrera is op zoek naar een bank. De 58-jarige coach vindt dat hij nog steeds goed kan presteren en wacht op zijn kans.

Emilio Ferrera heeft op 26 jaar tijd zo'n 20 clubs geleid. Vandaag de dag verdeelt hij zijn tijd tussen zijn jeugdacademies en die van Standard, waarmee hij samenwerkt. Maar op 58-jarige leeftijd is de man nog steeds op zoek naar een nieuwe uitdaging na zijn vertrek bij RAEC Mons.

In een interview met La Dernière Heure vóór de Clasico tussen Anderlecht en Standard van zondag, sprak hij over de evolutie van het trainersvak sinds zijn debuut bij Beveren in 1999.

"Vroeger stond de trainer bijna alleen. Tegenwoordig heeft hij een staf en alle technologie aan zijn zijde. Hij is niet langer de kapitein aan boord, maar slechts een tandwiel. Vroeger was hij het belangrijkste tandwiel. Nu is het tot het uiterste doorgevoerd. Alles wordt overgeanalyseerd, er wordt tijd besteed aan nutteloze gegevens. Het is als het uit het hoofd leren van het telefoonboek in plaats van het te gebruiken wanneer nodig."

Het trainersvak is veranderd

Ferrera is een coach van de oude stempel, wat niet "achterhaald" betekent. Volgens hem is de individualisering van trainingen buitensporig geworden. "Het is onzin! Waarom dan geen coach voor de rechtsbacks? Het is belachelijk. Je kunt verfijnen nadat de spelfilosofie is vastgesteld. Maar deze filosofie vereist al een kolossaal werk van connecties en coördinatie tussen de spelers. Je moet eerst de basis beheersen."

Hij vervolgt. "Als je Guardiola-style speelt met een laag geklasseerd team, ben je eraan voor de moeite. Kompany? Hij paste die filosofie toe bij Anderlecht, maar dat was een hoog geklasseerd team. Toen hij degradatievoetbal moest spelen? Toen zakte hij af."

Ondanks dat Ferrera in zijn carrière diverse keren ontslagen is, hoopt hij nog steeds op een kans op het hoogste niveau, ook al weet hij dat clubs tegenwoordig meer neigen naar jonge trainers met een ander profiel dan het zijne.

"Ik weet niet zeker of ik nog een baan zal vinden, maar ik wil het wel. Als het niet lukt, dan is het jammer. Ik ben toch bevoorrecht geweest met een carrière die begon in de provinciale divisies. Het is jammer dat ik nu op een punt in mijn carrière ben waar ik het meest effectief zou kunnen zijn", besluit hij.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Emilio Ferrera
Vincent Kompany

Meer nieuws

Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

12:00
Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

11:00
Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

10:31
LIVE: Rik De Mil vol lof voor Gent: "Ze gaan tot het einde strijden voor de top-3"

LIVE: Rik De Mil vol lof voor Gent: "Ze gaan tot het einde strijden voor de top-3"

09:45
Genk-fans misnoegd na opvallende wissel: coach Fink reageert meteen

Genk-fans misnoegd na opvallende wissel: coach Fink reageert meteen

10:00
📷 FIFA en Adidas pakken uit: dit is de bal voor het WK 2026

📷 FIFA en Adidas pakken uit: dit is de bal voor het WK 2026

09:30
'Sergio Conceiçao heeft nieuwe opvallende job beet en wordt trainer van ex-Anderlecht-speler

'Sergio Conceiçao heeft nieuwe opvallende job beet en wordt trainer van ex-Anderlecht-speler

09:00
Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen

Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen

08:40
2
"Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag

"Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag

08:20
1
Selectie van bondscoach Rudi Garcia: voor Axel Witsel is het nu of nooit

Selectie van bondscoach Rudi Garcia: voor Axel Witsel is het nu of nooit

08:00
Jan Mulder doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

Jan Mulder doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

07:40
KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand

KRC Genk weet al meer over blessure El Ouahdi: dit is er aan de hand

07:20
1
Wordt hij dé bepalende factor richting Champions' Play-offs? "Zo goed!"

Wordt hij dé bepalende factor richting Champions' Play-offs? "Zo goed!"

07:00
Zulte Waregem wil in La Louvière doorgaan op elan, maar wil van één ding absoluut niet weten

Zulte Waregem wil in La Louvière doorgaan op elan, maar wil van één ding absoluut niet weten

06:30
Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd"

Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd"

06:00
19
KRC Genk houdt hart vast na blessure El Ouahdi, analisten zijn streng

KRC Genk houdt hart vast na blessure El Ouahdi, analisten zijn streng

23:34
2
Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

Genk ziet absolute sterkhouder geblesseerd uitvallen en gaat pijnlijk onderuit tegen heel zwak Ferencvaros

22:54
Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje

Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondje

23:00
1
'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge'

'Het wordt menens: topscout in tribunes voor miljoenendeal Club Brugge'

22:30
2
Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's

Kevin De Bruyne en Mile Svilar: bondscoach Garcia spreekt over heikele thema's

22:00
"Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1?

"Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1?

21:40
4
Bob Peeters & co laten zich uit over gedoe rond Mile Svilar

Bob Peeters & co laten zich uit over gedoe rond Mile Svilar

20:20
Slecht nieuws voor Anderlecht? Na Spanje gaat ook grootmacht Brazilië voor de bijl

Slecht nieuws voor Anderlecht? Na Spanje gaat ook grootmacht Brazilië voor de bijl

21:20
🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered

🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered

21:00
3
Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in voor Belgische coëfficiënt en wijst ook naar Anderlecht

19:40
Nog op zoek naar de chemie, maar dit kan één van de gevaarlijkste duo's in de Jupiler Pro League worden

Nog op zoek naar de chemie, maar dit kan één van de gevaarlijkste duo's in de Jupiler Pro League worden

20:40
Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ...

20:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/10: Amallah

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/10: Amallah

19:00
Ivan Leko komt met goed nieuws voor clash met Charleroi

Ivan Leko komt met goed nieuws voor clash met Charleroi

19:20
Niet Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn nieuwe club helemaal beet

Niet Anderlecht: Selim Amallah heeft zijn nieuwe club helemaal beet

19:00
Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

Nog geen doorbraak in mogelijk miljoenendossier: Anderlecht moet het voor januari rond krijgen

18:40
Kevin De Bruyne oogst lof van ploegmakker: "Hij is een legende"

Kevin De Bruyne oogst lof van ploegmakker: "Hij is een legende"

18:20
Kortrijk-coach Jonckheere rekent op 'Club Brugge-cultuur' voor kraker tegen SK Beveren

Kortrijk-coach Jonckheere rekent op 'Club Brugge-cultuur' voor kraker tegen SK Beveren

18:00
Tom Boonen verrast met heel opvallend verhaal over Ibrahimovic De derde helft

Tom Boonen verrast met heel opvallend verhaal over Ibrahimovic

17:40
1
Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan Analyse

Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan

17:20
13
Anouar Ait El Hadj vond dat het echte verschil tussen Union en Newcastle niet bij kwaliteit lag Reactie

Anouar Ait El Hadj vond dat het echte verschil tussen Union en Newcastle niet bij kwaliteit lag

16:46

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 6
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 20:30 1. FC Köln 1. FC Köln
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 04/10 Union Berlin Union Berlin
FC Augsburg FC Augsburg 04/10 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Werder Bremen Werder Bremen 04/10 FC St. Pauli FC St. Pauli
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 04/10 RB Leipzig RB Leipzig
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 04/10 Bayern München Bayern München
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 05/10 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Hamburger SV Hamburger SV 05/10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 05/10 Freiburg Freiburg

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over "Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1? Dirk1897 Dirk1897 over Kassa kassa voor Anderlecht en Coucke? Romelu Lukaku investeert (voorlopig?) niet, maar ... Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht moet geen sentimenten tonen: waarom paars-wit Nathan De Cat niet naar het WK mag laten gaan Gene Gene over 'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers' OM-RSCL OM-RSCL over Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen FCBalto FCBalto over Nordin Jackers krijgt alweer de schijnwerpers op zich na foutje: "Hij had de held kunnen zijn" Batigoalll Batigoalll over Nederland kreunt op één stunt na: meer dan 85 doelpunten in dol Europees avondtje Nelvafrel Nelvafrel over "Je wordt er moedeloos van, dit komt binnen": frustratie is groot bij KRC Genk na pijnlijke nederlaag LordJozef LordJozef over 🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved