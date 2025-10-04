🎥 Senne Lammens maakt zijn debuut bij Manchester United: dit is hoe het verliep

Manchester United heeft met 2-0 gewonnen van Sunderland tijdens het debuut van Senne Lammens bij The Red Devils. Een goede start voor onze landgenoot.

Senne Lammens vierde zaterdag zijn eerste basisplaats in het doel van Manchester United. Voor de eerste keer heeft de voormalige speler van Antwerp de Turkse Altay Bayındır op de bank kunnen houden.

Zes jaar na Romelu Lukaku en Marouane Fellaini, heeft Old Trafford opnieuw een Belgische speler toegejuicht. Aan de andere kant waren Noah Sadiki en Simon Adingra ook van de partij, in tegenstelling tot Chemsdine Talbi, die op de bank begon bij Sunderland



Lees ook... Manchester United-coach Amorim zegt waarom Senne Lammens nu pas mocht spelen

Een droomdebuut voor Lammens

Manchester United begon meteen goed aan de match en opende de score al na acht minuten dankzij Mason Mount. Benjamin Sesko verdubbelde vervolgens de voorsprong voor de rust. Voldoende om Lammens een relatief rustig debuut te bezorgen.

De Belgische keeper hoefde slechts drie schoten op doel te stoppen, waaronder een schot van Granit Xhaka vanaf de rand van het zestienmetergebied. Ondanks de opmars van Talbi en andere aanvallende versterkingen slaagde Sunderland er niet in de wedstrijd te kantelen: eindstand 2-0.

Lammens maakt al meteen indruk! 🧱🧤 pic.twitter.com/acpTm1AFdV — Play Sports (@playsports) October 4, 2025

Zijn eerste wedstrijd en meteen ook zijn eerste 'cleansheet' bij The Red Devils. Lammens maakte een goede indruk en bleef altijd rustig in doel. Dit zal ongetwijfeld naar meer smaken.