Manchester United-coach Amorim zegt waarom Senne Lammens nu pas mocht spelen
Senne Lammens kreeg zaterdag eindelijk zijn kans bij Manchester United. De Belgische doelman maakte zijn debuut tegen Sunderland en hield meteen de nul. Coach Ruben Amorim was blij met zijn prestatie.

Senne Lammens mocht zaterdagnamiddag voor het eerst in doel staan bij Manchester United. Hij kreeg de voorkeur op de Turkse keeper Altay Bayindir.

En zijn debuut kon bijna niet beter gaan. Lammens mocht meteen een clean sheet laten noteren, aangezien The Red Devils met 2-0 wonnen van Sunderland.

Lees ook... 🎥 Senne Lammens maakt zijn debuut bij Manchester United: dit is hoe het verliep

Lammens liet een goede indruk na

Coach Ruben Amorim zag dat het goed was. "Senne straalt vertrouwen uit in doel. Dat is een goed voorteken. Zijn goeie prestatie was vandaag ook te danken aan zijn ploegmaats, die hem geholpen hebben om een goed debuut af te werken. De zege vandaag was een inspanning van het team", zei hij volgens HLN.

De voorbije weken lieten heel wat supporters hun ontevredenheid al merken over het feit dat Lammens nog niet mocht starten. Amorim legde nu ook uit waarom het zo lang duurde.

"Waarom ik hem nu pas in doel heb gezet? Toen Senne aankwam, speelde Altay en had hij nog wat aanpassing nodig. De druk die jullie, de media, op onze doelmannen leggen is ook gigantisch groot. Uiteindelijk was dit nog maar één wedstrijd. Senne moet nu hard verder werken, want in onze club kan het er hard aan toe gaan."

