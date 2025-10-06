📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

Alles gaat goed in München voor Vincent Kompany. De trainer van Bayern breekt alle records in het begin van het seizoen en lijkt zelfs te genieten van het Beierse leven.

Zes wedstrijden, zes overwinningen in de competitie, en twee overwinningen in de Champions League: het seizoensbegin van Bayern München is een droom die uitkomt voor Vincent Kompany. Der Rekordmeister verbreekt alle... records, met bijzonder indrukwekkende cijfers die zelfs die van Pep Guardiola destijds overtreffen.

Nadat hij vorig seizoen de titel op overtuigende wijze had gewonnen, wil Kompany dit dus herhalen en indien mogelijk zelfs beter doen. De voormalige coach van Anderlecht en Burnley maakt indruk op iedereen en lijkt ook te genieten van het leven in Beieren.

De afgelopen weken vond het bekende Oktoberfest plaats in de regio van München en zoals de traditie het wil, nam Bayern daar ook aan deel. Verschillende spelers en leiders van de club namen deel aan de festiviteiten, en Vincent Kompany was erbij.

Oktoberfest voor Vincent Kompany

Bekend om zijn ernst en harde werk, weigerde Kompany echter nooit een biertje te drinken, als goede Belg, en werd hij dus gefotografeerd met een stevig glas in de handen.

Dit is niet de eerste keer dat Vincent Kompany deelneemt aan het Oktoberfest. Vorig seizoen bezocht de coach van Bayern München het met zijn spelers. Hij vindt dat deze traditie gerespecteerd moest worden.