Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

Olympic Charleroi verkeert in een diepe crisis. Carlos Aguiar en Javier Moreiras, amper aangesteld, namen alweer ontslag als trainer. Het vertrek van Aguiar toont het diepe malaise binnen het team, dat kampt met interne spanningen en frustraties.

Tijdens de wedstrijd tegen Lokeren uitte doelman Matthias Van Hecke zijn ongenoegen over de methodes van Aguiar, die enkel Spaans sprak en volgens spelers hard optrad. Ook spelers zoals Robert Ion lieten hun frustratie zien, wat de gespannen sfeer in de groep illustreert.

Nieuwe sportief directeur Manu Ferrera, die Stanko Paunic vervangt, erkent dat hij in een chaotische situatie terechtkomt. Volgens hem zal het een mirakel vergen om de club op de rails te krijgen, naast natuurlijk hard werk van alle betrokkenen.

Geen duidelijke toekomstvisie

Naast de resultaten kampen de “Dogues” met structurele problemen. Het stadion voldoet nog niet aan de normen en de communicatie van de club wordt door supporters zwaar bekritiseerd. Het vertrek van de oude identiteit van het team wordt toegeschreven aan de erratische leiding van hoofdaandeelhouder Florica.

De rol van Florica blijft onduidelijk en hij is nauwelijks aanwezig in Charleroi. Het ooit sterke clubimago lijkt zoek, en er is geen duidelijke visie voor de toekomst van de club. Supporters roepen om een degelijk project en handelen, en missen zelfs het vorige technische team dat het D1 Acff-titel veroverde.

Namen van Brogno en Emilio Ferrera circuleren

Voorlopig is er geen opvolger aangeduid, al circuleren namen zoals Dante Brogno en Emilio Ferrera. Het team is gedemoraliseerd, spelers overwegen vertrek in januari, en zolang de fundamenten van de club zwak blijven, lijkt een neerwaartse spiraal onvermijdelijk. De dreiging van een terugval naar het amateurniveau hangt als een zwaard boven het hoofd van Charleroi.