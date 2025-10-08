Bayern München-baas spreekt zich uit over de toekomst van Vincent Kompany bij de club

Bayern München-baas spreekt zich uit over de toekomst van Vincent Kompany bij de club
Bayern München lijkt onder Vincent Kompany niet te stoppen. De Duitse recordkampioen is uitstekend aan het seizoen begonnen met tien zeges uit evenveel wedstrijden. Ook in de DFL-Supercup tegen Stuttgart pakten de Beierse giganten meteen een eerste trofee.

De komst van Jonathan Tah en Luis Díaz bleek een voltreffer, maar het is vooral de hand van Kompany die de fans doet dromen. Sportdirecteur Christoph Freund liet zich op ServusTV bijzonder lovend uit over zijn trainer. “Hij is extreem ambitieus, maar dat geldt ook voor de spelers. Ze willen allemaal winnen, en Vincent begrijpt perfect hoe ze zich voelen in verschillende situaties", aldus Freund. “Hij heeft een uitstekende band met de groep en laat hen aantrekkelijk voetbal spelen.”

Volgens Freund heeft Kompany een duidelijke basis gelegd: hard werken en plezier maken. “Er is nog nooit zoveel gelopen en gesprint bij Bayern, maar de spelers doen het met plezier omdat ze samen plezier beleven. Dat is de kracht van deze groep.”

De perfecte coach gevonden

De voormalige Rode Duivel lijkt er dus in te slagen om intensiteit te koppelen aan spelvreugde – een zeldzame combinatie bij topclubs van dit kaliber. Dat Kompany ook jonge spelers kansen geeft, valt bijzonder goed bij het bestuur.

Ondanks de vrees voor een gebrek aan breedte in de kern, wist hij zijn elftal perfect in balans te brengen. Jongeren krijgen speeltijd, nieuwkomers zoals Díaz en Tah werden naadloos ingepast, en sterspelers als Harry Kane lijken nog beter te renderen.

Freund besloot met een duidelijke boodschap: “We hebben de perfecte coach gevonden. Hopelijk blijft hij nog heel lang bij Bayern München.” Met de huidige vorm en de onmiskenbare invloed van Kompany lijkt niemand daar voorlopig aan te twijfelen.

