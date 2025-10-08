Filip Joos denkt dat Vincent Kompany een ongelooflijke droom heeft dit seizoen: "En het kan"

Vincent Kompany doet het uitstekend als coach bij Bayern München dit seizoen. Filip Joos denkt zelfs dat Kompany droomt van een seizoen zonder verliespunten in de Bundesliga.

Vincent Kompany doet het dit seizoen enorm goed bij Bayern München. De Duitse topclub verloor al niet meer sinds de WK-finale tegen Chelsea.

Al tien competitieve wedstrijden op rij werden gewonnen: Bayern staat het met maximum van de punten op kop in Duitsland. Twee seizoenen geleden had Bayer Leverkusen een seizoen zonder te verliezen in Duitsland.

Joos denkt dat Vincent Kompany grote plannen heeft

Maar volgens Filip Joos durft Vincent Kompany nog groter te dromen. "Ik denk echt dat dat in zijn hoofd zit. De eerste trainer zonder puntenverlies worden in de Bundesliga. En het kan, hé", zegt hij bij 90 Minutes.

Wesley Sonck en Sam Kerkhofs schrokken, terwijl er werd gewezen op het feit dat Der Rekordmeister geen heel brede kern heeft. "Oké, maar wie gaat hen kloppen?"

"Op een gegeven moment zal de Champions League misschien wel zijn rol spelen, maar anders weet ik niet wie hen zou verslaan. En ik zeg niet dat het effectief zal gebeuren. Maar Kompany is zeker al eens wakker geworden met dat idee. En het was geen nachtmerrie", besluit Joos.